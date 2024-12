Brutální zranění Donnarummy: deset stehů v obličeji, soupeř bez žluté

Stav 0:0 a stoper Wilfried Singo se v 17. minutě hnal na bránu. Jeho střelu z úhlu Donnarumma včasným výběhem zlikvidoval, ale na záchranu sebe samého už bylo pozdě. Přirozený pohyb soupeřovy nohy znamenal, že se celkem drsně opřela o brankářův obličej. Kolíky. Pětadvacetiletý Ital, kterému se při zákroku i nebezpečně zalomila hlava, ihned po dopadu na zem věděl, že je malér.

Na hřiště naběhli lékaři, Singo se omlouval. Gólman PSG musel o pět minut později ze hřiště, výhru svého týmu 4:2 tak neviděl, ve tváři má nyní deset stehů. Podle francouzských médií ale i v tomto stavu vyčkal do konce poločasu na rozhodčího, aby si s ním promluvil o tom, proč nebyl stoper z Pobřeží slonoviny vyloučen.

Singo totiž měl opravdu namále, už o tři minuty dříve totiž dostal jednu žlutou kartu a drsné, ačkoliv nechtěné šlápnutí do soupeřova obličeje ze sedmnácté minuty si o druhou říkalo více než hlasitě, což koneckonců nahlas komentoval kapitán vítězů Marquinhos. „Jestli to rozhodčí neviděl pořádně, měl do hry vstoupit VAR. Nedostat za toto červenou? To je síla…“ Rozhodčí Francois Letexier odmítl po zápase poskytnout rozhovor

Singo po zápase na sociálních sítích zpytoval svědomí „Chtěl bych se omluvit. Můj čin byl zjevně nechtěný, ale mrzí mě, že má Donnarumma vážné zranění,“ napsal hráč. Pařížský kouč Luis Enrique se ho ihned po zápase překvapivě spíše zastal. „S rozhodnutím sudího nic neudělám, je ale těžké vyhodnotit takovou situaci. Hráči si nechtějí na hřišti ubližovat. Nechci se o práci rozhodčího bavit,“ řekl.

Zranění podle tiskové zprávy klubu vyřadí Donnarummu na několik dní ze hry, absolvuje také další pozorování v nemocnici.