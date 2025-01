Potupa Lyonu! Vyřazení z poháru proti amatérům, fanoušek dal dva góly

Takové pozdvižení klub Bourgoin-Jallieu nepamatuje. Do třicetitisícového města přijel věhlasný soupeř z jen 40 kilometrů vzdáleného Lyonu a tradiční účastník evropských pohárů odcházel jako poražený. V základní sestavě se objevila jména jako Nemanja Matič nebo Corentin Tolisso. Později trenér vyslal na hřiště také Alexandra Lacazetta, ale ani to nestačilo.

Všechny hvězdy se musely sklonit před bojovnými amatéry. Po nerozhodném výsledku 2:2 přišly na řadu penalty, při nichž brankář Ronan Jay vychytal pokusy Lacazetta a Tolissa a dotáhl svůj tým k vítězství. „Kvůli tomuhle hrajeme fotbal. Je to neuvěřitelné. Tohle s námi zůstane celý život,“ hledal slova po postupu při rozhovoru pro beIN Sports hrdina rozstřelu.

Na druhé straně hřiště exceloval Mehdi Moujetzky, který vstřelil obě branky svého týmu a výrazně se podílel na postupu. Při penaltě mu pak nevyšel pokus o „panenku“, ale to ho mrzet nemuselo, protože všichni jeho spoluhráči své pokusy proměnili. „Je to víc než sen. Ještě si to nedokážu úplně uvědomit. Nikdy jsem se profesionálnímu fotbalu pořádně nepřiblížil a teď jsme v osmifinále poháru. Je to výjimečné,“ líčil nadšený střelec.

„Neuvěřitelné emoce. Na stadionu to bylo úplné šílenství,“ nechápal obrovský úspěch trenér Freddy Morel. „Chtěli jsme být v zápase konkurenceschopní a nějak ho přežít. Fotbal přináší kouzelné okamžiky. Byli jsme odměněni za energii, kterou jsme vložili do zápasu, a za to, jak jsme si věřili. Při penaltách se štěstí přiklonilo na naši stranu,“ pokračoval kouč.

Potupné vyřazení pak neunesli příznivci Lyonu, kteří vytrhávali sedačky a házeli je na hřiště. Přímo na trávníku pak vypuklo pár potyček mezi fanoušky obou táboru, do nichž se musela zapojit i policie.

Před média pak předstoupil i technický ředitel Lyonu a nešetřil kritikou směrem k výkonu týmu: „Dostali jsme pořádnou facku. Je to velké profesionální selhání. Stydím se, zklamali jsme ve všem. Bourgoin odehrál svůj zápas. Věděli jsme, jaké utkání nás čeká, ale nedokázali jsme odpovědět,“ běsnil Matthieu Louis-Jean.