ONLINE: Lille - Lyon. Hosté se mohou dotáhnout na čelo, prosadí se české duo?

Adam Karabec se raduje z gólu v dresu Lyonu
Adam Karabec se raduje z gólu v dresu LyonuZdroj: Profimedia.cz
Pavel Šulc v zápase na hřišti Utrechtu
Adam Karabec v utkání proti Angers
Adam Karabec na hřišti Rennes
Pavel Šulc přihlíží radosti soupeřů z Rennes
Pavel Šulc a Adam Karabec slaví výhru nad Marseille před svými fanoušky
Pavel Šulc na rozcvičce před zápasem proti Marseille
Pavel Šulc v dresu Lyonu
15
Fotogalerie
Francie - Ligue 1
Fotbalisté Lyonu v 6. kole francouzské Ligue 1 hrají na hřišti Lille. Hostující celek s českými reprezentanty Adamem Karabcem a Pavlem Šulcem vstoupil do sezony čtyřmi výhrami a jednou prohrou. Přidá další tříbodový zápis dnes? Sledujte ONLINE přenos na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG650112:415
2Marseille640212:512
3Monaco 640214:1012
4Lyon54017:312
5Štrasburk64029:712
6Lille531113:810
7Lens53028:59
8Rennais52217:88
9Toulouse62139:117
10Lorient62139:147
11Paris FC52039:126
12Nice52036:96
13Auxerre62044:86
14Angers51223:45
15Nantes61235:75
16Stade Brest51139:114
17Le Havre51136:84
18Metz50145:131
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

