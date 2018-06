V Boloni se o sestavu poperu, říká Krejčí. Ve Spartě ho uchvátil Stanciu

Video k článku 360p REKLAMA Luboš Kalouda se loučil s kariérou exhibičním zápasem VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak to s vámi vypadá v Boloni?

"Normálně začnu přípravu a chci se o to ještě poprat. Uvidíme, jak to bude vypadat v přípravě. Samozřejmě, když bych cítil, že ta šance není, tak bych hledal jiné možnosti. Skončil nám trenér, ještě nevíme, kdo bude jeho nástupce, ale určitě mu chci ukázat, že na to mám. První sezona se mi povedla, ta druhá bohužel ne. Vím, že se tam dá hrát, takže nechci utíkat.

Kdy jste ztratil důvěru trenéra?

"Těžko říct, musím se zeptat jeho. Těch zápasů jsem moc neodehrál, tak nevím kdy. Bohužel jsem ji tuhle sezonu neměl, ale to už je za námi, je to minulost. Teď je důležité se připravit na sezonu, která bude a zase se dostat do základní sestavy.

S novým trenérem by měla být stejná startovací čára pro všechny, ne?

"Těžko říct. Budu se novému kouči chtít ukázat v co nejlepším světle. Poperu se o šanci.

Kdyby v pozici trenéra zůstal Roberto Donadoni, tak se vracíte do Boloni na přípravu, nebo byste to řešil?

"Chtěl bych se s ním pobavit, chtěl bych vědět, jak to se mnou vidí. Jestli mě chce nebo ne, a vidělo by se."

V italských médiích se spekuluje, že by novým trenérem mohl být Pippo Inzaghi, máte nějaké podrobnější informace?

"Mám stejné informace jako vy. Vím, že se o tom spekuluje, ale ještě není nic potvrzené."

A kdyby vám to i pod novým trenérem nevyšlo, hledal byste hostovaní v Serii A, abyste zůstal na očích Boloni? Nebo by přicházela v úvahu třeba i česká liga?

"Kdyby to nevyšlo, tak moje agentura Sport Invest bude hledat nějaké varianty a potom se uvidí, jaké budou možnosti, kam jít či nejít. Já osobně se chci poprat o tu šanci v Boloni."

Když jsme u české ligy, určitě jste sledoval Spartu. Co říkáte na příliv cizinců před minulou sezonou?

"Samozřejmě to není jednoduchý. Těch nových hráčů přišla spousta a myslím si, že nějakou dobu trvá, než si to sedne a než ti hráči pochopí českou mentalitu a českou zemi. Já, když jsem přišel do Itálie, taky to pro mě byl skok, je to něco jiného. Myslím si, že oni to taky mají tak. Přišli do jiné země, jiné mentality a musí pochopit, jak to tady funguje a věřím, že teď už to pochopili. I když to Spartu stálo páté místo. Ale věřím, že další sezona bude úspěšná.

Páté místo bylo určitě zklamáním, možná, že těch cizinců přišlo naráz hodně. Do toho nový trenér, taky cizinec, mluvilo se cizím jazykem…

"Je to samozřejěm neúspěch, ale jak říkáte, je to určitě i tím, že nejsou zvyklí na tolik cizinců. Teď v té kabině se určitě musíte bavit v angličtině, nebo hledat společný jazyk ve kterém se dorozumí. To je další věc, na kterou si všichni museli zvyknout a samozřejmě se to nepovedlo, jak si to všichni představovali, ale myslím, že na to je právě potřeba čas a ten teď všichni měli."

V zimě Sparta přivedla další dva cizince, Kangu a Stanciua. Dařilo se jim, Stanciu dal několik důležitých branek... Myslíte, že právě oni by mohli ukázat cestu ostatním?

"Hlavně Stanciu se mi osobně líbil, dokázal rozhodnout nějaké zápasy, má výbornou kopací techniku a bylo vidět, že přišel s obrovskou chutí. V Anderlechtu toho moc nenahrál, takže bylo jasné, jak chce ukázat, že fotbal hrát umí. A dařilo se mu to."

K čemu osobně se přikláníte víc: K cestě Sparty, jež přivádí cizince, nebo Plzně, která nakupuje hlavně na českém trhu?

"Tohle není moje věc, abych tohle komentoval. Sparta se rozhodla jít touhle cestou, že bere zahraniční hráče. Má to svá pozitiva i negativa, bohužel tuhle první sezonu se ukázala především negativa, ale jak jsme se bavili, byli tam i někteří hráči, kteří jsou přínosem pro Spartu i pro českou ligu. Vezměte si Stanciua, jak zahrává trestňáky. Já jsem to dlouho neviděl, aby to někdo v Česku kopal takhle dobře. Když kopal tu standardku, tak už to opravdu smrdělo brankou, hráči už zvedali ruce. Tohle byl přínos. Samozřejmě Plzeň vsadila na ostřílené kluky, které tam mají, co jsou spolu dlouho a vyšlo jim to na jedničku, protože se jim skvěle podařil podzim."

Ale na jaře nic moc…

"Právě na podzim si nahráli body, ale na jaře se jim nedařilo a byli tam furt ti stejní hráči, takže to je takové složité. Uvidíme další sezonu, sám jsem na to zvědavý. Českou ligu sleduju, Spartě samozřejmě fandím a přeju, aby zase vyhrávala tituly a vrátila se na výsluní."