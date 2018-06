Bony podpořil rozlučku Kaloudy: Možná ukončím kariéru ve Spartě!

Opravdu přijel. Nenechal kamaráda Luboše Kaloudu při jeho rozlučce s kariérou ve štychu. A dokonce v Brně naskočil do exhibičního zápasu hvězd a dal dva góly, byť je čtvrt roku po operaci křížového vazu a dalších pár měsíců má od fotbalu pohov. Za lajnou Bony Wilfried rozdával úsměvy, ochotně vzpomínal na své angažmá ve Spartě a české kamarády. „Vím, že jsem dal v Brně gól. Ale už nevím, do jaké brány to bylo. Je to dávno. Asi támhle,“ ukázal útočník Swansea City doprava.