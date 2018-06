Čech a Arsenal? Zájem má Neapol, rozhodnout může příchod Lena

Kolem bývalého brankáře české fotbalové reprezentace Petra Čecha (36) začíná být živo. V Itálii se spekuluje o tom, že by mohl opustit londýnský Arsenal a před startem sezony přijít do Serie A. Zájem o něj projevila Neapol, kde by mezi tyčemi nahradil pětatřicetiletého Španěla Pepeho Reinu, který míří z města pod Vesuvem do AC Milán.