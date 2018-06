Momenty Rosického show: Čech bez helmy, parádní góly i rychlík Poborský

Vyšlo to na jedničku! Tomáš Rosický se rozloučil s aktivní kariérou ve velkém stylu, když při jeho posledním zápase zvítězil český tým nad světovým výběrem 5:2. O výsledek však na Letné vůbec nešlo. Diváci viděli parádní góly světových hvězd, na české straně zářili zejména Jan Koller s Karlem Poborským a kromě toho byla k vidění opakovaná penalta, neuznané góly i Petr Čech bez své typické helmy. Podívejte se, co přinesla rozlučka Tomáše Rosického.

Hezké góly hvězd

Výběr světových hvězd dokázal na Letné skórovat pouze dvakrát, ale nutno podotknout, že obě branky stály za to! Při té první nejprve Milan Fukal chybně namazal do běhu Ewerthonovi a bývalý střelec Dortmundu či Zaragozy jeho pobídky využil. Před vápnem si připravil míč a jeho dělovka nakonec zaplula do levé horní části branky, kam brankář Petr Čech nedosáhl.

To však nebylo ze strany světového týmu, v němž odehrál Tomáš Rosický první půli, všechno. O dvanáct minut později zavřel hvězdný výběr český tým v jeho vápně, záložník Cesc Fábregas zatáhl míč do středu a posunul ho před velké vápno, kde stál útočník Robin van Persie. Střelec Feyenoordu si zasekl míč a milimetrově přesným obstřelením Tomáše Sivoka i Yossiho Benayouna poslal míč levačkou k pravé tyči!