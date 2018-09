Matějů o Brightonu a ztaktizované Itálii: 45 minut posouvání bez balonu

Na stole před sebou má rok starou stránku Sportu se svojí fotkou a titulkem Brighton je ráj. Usmívá se a hlavou mu běží vzpomínkový film: tenkrát v Anglii začínal, do města racků přišel jako vyjukaný zelenáč z Plzně. Možná ale i on sám doufal, že stihne víc než patnáct zápasů za juniorku a dvě pohárové partie v áčku.

Hořkost v něm ale nenajdete: „Brighton je vážně ráj, stojím si za tím.“ V létě z anglického ráje odešel na sever Itálie do Brescie, kde kdysi chytal Pavel Srníček a góly střílel Libor Kozák. „Další zajímavá zkušenost,“ vypráví nadšeně.

Než si budeme povídat o Brescii, vraťme se ještě do Brightonu, o kterém mluvíte hezky. Je to upřímnost, nebo jen povinná loajalita?

„Takhle to cítím. Za ten rok na mě Brighton udělal obrovský dojem, po fotbalové i životní stránce. Najdete tam vstřícné lidi, kteří si váží toho, že tam mají Premier League. Brighton dokázal porazit i nejlepší anglické týmy a zaslouženě se udržel v lize.“

Ale asi jste čekal, že k tomu budete moct přispět víc, ne? Za áčko jste nestihl ani jednu ligovou minutu.

„Pravda, trochu jsem si maloval, že by nějaká šance mohla přijít. Kdyby se třeba někdo zranil, když to řeknu takhle hnusně. Ale v juniorské lize to stálo za to, i z ostatních týmů tam hrálo spoustu nevyužitých kvalitních borců z áček. Dokonce jsme hráli o postup do nejvyšší soutěže čili dost zajímavých zápasů s nábojem. A to nemluvím o životě: vylepšil jsem si angličtinu, v jednadvaceti jsem se osamostatnil a postavil se na vlastní nohy. To se taky počítá.“

Takže jste odchodu z Česka nikdy nelitoval?

„Ani jednou. Pochopitelně se mi honily hlavou mraky myšlenek: kdybych neodešel, mohl jsem s klukama v Plzni slavit titul a teď si zahrát proti Realu.