Ronaldo už pálí, dvěma góly trefil výhru Juventusu. AS Řím bez Schicka ztratil

Ronaldova první trefa za Juventus asi nemohla být snazší. Po rohovém kopu Ferrari nastřelil tyč vlastní branky, míč se odrazil přímo k Ronaldovi, který byl metr před brankou zcela sám, gólman po předchozí snaze o zákrok navíc ležel, a tak vyhlášenému kanonýrovi stačilo trefit odkrytou branku.

Druhou trefu přidal pětinásobný vítěz ankety o nejlepšího fotbalistu světa po brejku, kdy levačkou zamířil na vzdálenější tyč. Sassuolo ještě zápas zdramatizovalo hlavičkou Babacara, ale Juventus se ubránil i přes vyloučení Douglase Costy. Brazilský záložník dostal červenou kartu za plivnutí do obličeje protihráče a zřejmě ho čeká přísný trest.

VIDEO: Ronaldův první gól v Juventusu

He's off the mark! @Cristiano won't care that it's probably the easiest goal of his career. He is up and running and his three-and-a-half game drought (!) is over. It's @juventusfcen 1 - @SassuoloUS 0. Up and running!