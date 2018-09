Škriniar chce zvýšit plat. Požadavky? Desetina toho, co bere Ronaldo

Škriniar je nejdražším hráčem historie slovenského fotbalu, Inter jej loni v létě vykoupil z janovské Sampdorie za 18 milionů eur a opačným směrem navíc poslal záložníka Gianlucu Caprariho. Celková hodnota přestupu by tak i se všemi bonusy měla dosahovat až k pětadvaceti milionů eur.

„Nečekal jsem to, Inter je top klub. Ale musím se z toho vzpamatovat a přestat snít. Hlavní je dokázat na hřišti, co ve mně je,“ říkal tehdy krátce po přestupu Škriniar. To se mu povedlo do puntíku. Protože jestli čekal, že v Miláně bude zpočátku nakukovat do sestavy jen postupně, pletl se. Od začátku získal důvěru kouče Luciana Spallettiho a odehrál všechny ligové zápasy. Inter nakonec skončil v Serii A čtvrtý, čímž si vybojoval místo v základní skupině Ligy mistrů.

Tu si zahraje i slovenský reprezentant, už v úterý by měl na San Siru vyběhnout proti Tottenhamu a strážit nabitou ofenzivu soupeře v čele s anglickým střelcem Harry Kanem. Kromě toho ale aktuálně řeší i záležitosti, které s výkonem na hřišti přímo nesouvisejí. Podle italských médií jedná s vedením klubu o vylepšení smlouvy, přičemž diskuze probíhá primárně o platových podmínkách.

NÉJLEPE PLACENÍ HRÁČI INTERU 1. Mauro Icardi 5,3 milionu eur 2. Radja Nainggolan 4,5 milionu eur 3. Ivan Perišič 4 miliony eur 4. Stefan De Vrij 3,8 milionu eur 5. Joao Miranda 3,5 milionu eur 16. Milan Škriniar 1,7 milionu eur

Jak uvedl server sport.sk, Škriniar aktuálně bere 1,7 milionu eur ročně, společně s agentem Karolem Csontem ale prý požadují takřka dvojnásobné navýšení na tři miliony eur. Csontó míní, že současná částka na výplatnici neodpovídá důležitosti slovenského stopera pro tým. A podobné názory zní i z Itálie.

„Postavení Škriniara je v tomto směru překvapující. Zvlášť, když si uvědomíme, že třeba Joao Mario nebo Borja Valero vydělávají přes 2,5 milionů eur, i když ani jeden z nich nefiguruje ve Spallettiho plánech pro základní sestavu,“ napsal v článku o aktuálních platových podmínkách v Interu Matthew Clark na portálu Serpents of Madonnina.

Najít shodu v jednání se ale zatím nepodařilo, Inter je údajně ochotný přistoupit jen na navýšení na 2,5 milionu eur. Kdyby představitelé Nerazzurri vyhověli Škriniarově třímilionovému požadavku, osmnáctinásobný slovenský reprezentant by se dostal na desetinu platu Cristiana Ronalda v Juventusu. Ten si po letním přestupu z Realu Madrid do Juventusu za sezonu vydělá třicet milionů eur a je suverénně nejlépe placeným hráčem celé ligy.

V Interu pomyslné platové tabulce vládne kapitán Mauro Icardi s částkou 5,3 milionu eur, i argentinský střelec ale v současnosti stejně jako Škriniar jedná o vylepšení kontraktu. Oba by se však zároveň měli soustředit i na výkony na hřišti. Vstup do sezony totiž milánskému celku příliš nevyšel, z prvních tří kol Inter získal čtyři body a patří mu sedmé místo tabulky. Vylepšit stávající bilanci může už v sobotním utkání s Parmou.