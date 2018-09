Costa jako utržený z řetězu! Ronaldův spoluhráč se kál za plivanec i hlavičku

Costa se v závěru zápasu, ve kterém se poprvé v Serii A zapsal mezi střelce Cristiano Ronaldo, dostal opakovaně do půtky s Di Francescem, mimochodem synem trenéra AS Řím. Nejprve ho zasáhl loktem, poté se ho pokusil udeřit hlavou. Poté si oba hráči něco vysvětlovali, až Costa plivl protivníkovi do obličeje.

Rozhodčí si toho nevšiml, hrálo se dál, ovšem incident neunikl videorozhodčímu. Ten to zahlásil hlavnímu, který Costu okamžitě podle pravidel vyloučil. „Nevím, co mezi nimi bylo, ale nemůže si to dovolit. Dostane pokutu,“ oznámil Massimilliano Allegri, trenér Juventusu.

Nebude to jediný trest. Italská média odhadují pro viníka nejméně třízápasový distanc, vzhledem k předchozím pokusům o úder loktem a hlavou se však přiklánějí až ke stopce na pět utkání.

Vážnost incidentu si Costa uvědomil. Ovšem až se zpožděním. "Udělal jsem hroznou chybu. Chci se omluvil všem fanouškům Juventusu za přehnanou reakci v zápase. Omlouvám se i spoluhráčům, kteří při mně stojí v dobrých i zlých časech. Bylo to ošklivé, jsem si toho vědom a omlouvám se za to všem," napsal osmadvacetiletý Brazilec na Instagramu. "Chci ujistit, že šlo o ojedinělou věc, nikdy ve své kariéře jsem se takhle nechoval," uvedl Costa, který v červnu přestoupil z Bayernu Mnichov za 40 milionů eur. V Juventusu už na jaře hostoval a pomohl mu získat další titul.