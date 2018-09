První Ronaldovy góly. Cítil jsem tlak, přiznal. Tleskal syn i šťastný Nedvěd

Oslava, kterou všichni znají, protože ji viděli stokrát. Vysoký výskok, otočka, dopad na rozkročené nohy a roztažené ruce. Ale stejně tahle byla jinačí – Cristiano Ronaldo ji poprvé vykroutil v černobílém pruhovaném dresu.

"Jsem opravdu moc šťastný, protože jsem už chtěl dát gól. Upřímně, cítil jsem jistý tlak, že se mi nedařilo trefit. Ale věděl jsem, že to je jenom otázkou času, protože jsem tvrdě pracoval,“ vyprávěl po utkání.

Povedlo se mu to nejdříve v padesáté minutě a do role asistenta se nechtěně proměnil protivníkův stoper Gian Marco Ferrari. Ve snaze zahrát balon na roh ho hlavou poslal do tyče a Ronaldo měl na brankové čáře snadnou práci – vnějším nártem pohodlně doklepl do sítě. Bylo vidět, jak se mu ulevilo. Stadion okamžitě vybouchl – tady zase bylo pořádně slyšet, jak i fanoušci si oddechli, že jejich největší hvězda přepsala střeleckou nulu.

„Pochopitelně se kolem mého přestupu strhla velká pozornost, ale to je život. Jsem tu spokojený, tvrdě pracuju a spoluhráči mi pomáhají, abych si zvykl na tuto ligu,“ prohlásil Muž zápasu.

Byla to Ronaldova 28. střela v Serii A. Před rokem, ještě v Realu, potřeboval CR7 na svůj první ligový gól rovněž 28 střeleckých pokusů. A trefil se stejně tak ve svém čtvrtém utkání, bylo to proti Getafe, shodně při výhře 2:1.

Jenže tehdy už další branku nepřidal, v neděli ano. Navíc moc povedenou. Nějakých šedesát metrů od soupeřovy branky vyrazil do sprintu, na hranici šestnáctky dostal perfektní balon od Emreho Cana a levačkou do protějšího rohu přidal svou druhou černobílou trefu.

Velká úleva i tradiční oslava

A zase, úleva, radost, tradiční oslava a decibely na tribunách vyšroubované na maximum. V hledišti tleskali také Pavel Nedvěd a malý Ronaldův synek. „Hlavní je, že jsme vyhráli. Góly jsou fajn, vítězství ještě víc,“ komentoval své góly Ronaldo.

„Ta první trefa ho zbavila bloku, který možná měl. Už v předchozích zápasech měl hodně šancí a byl blízko ke gólům, dnes to přišlo,“ chválil svou hvězdu Massimilliano Allegri, trenér Juventusu.

Je možné, že za střeleckým probuzením kanonýra stojí právě kouč. Ten totiž oproti očekávání postavil Paula Dybalu, a to do role podhrotového hráče, za dvojicí útočníků Ronaldo – Mandžukič. „Hráli jsme tak poprvé a vedli jsme dobře,“ pochvaloval si Allegri.

Juventus, vítěz předchozích sedmi ligových ročníků, vstoupil do Serie A bezchybně. Čtyři kola, čtyři výhry a v čele tříbodový náskok před Neapolí. Teď však přichází výhybka na Ligu mistrů a v ní středeční zápas ve Valencii.

Ronaldo, se 120 (!) góly nejlepší střelec v historii největší pohárové soutěže, se dost těší. „Je to moje nejoblíbenější soutěž. Nemáme snadnou skupinu, ale nemůžu se dočkat. Snad nám bude přát štěstí.“

To by Juventus bral. Vždyť právě unikající triumf v Lize mistrů byl jedním z důvodů, proč se jednoho dne u Nedvědů v kuchyni rozhodlo, že toho Cristiana Ronalda zkusí ulovit. Podařilo se a včera se z toho narodily první dva góly.

