AS Řím s Schickem se probudilo. Jako bychom teprve začali sezonu, řekl kouč

Římané sice na úvod nového ročníku Serie A porazili FC Turín, ale pak nezvítězili v pěti soutěžních zápasech po sobě. Proti Frosinone si "Giallorossi" spravili chuť a ideálně se naladili na sobotní městské derby s Laziem.

"Je to pro nás začátek, zatím jsme nic nedokázali. Bylo pro nás důležité získat tři body, vidět hru, která nám chyběla, vstřelit góly a vrátit sebevědomí hráčům. To nám dovolí nastoupit do derby nejlepším možným způsobem," řekl pro klubový web Di Francesco.

Jeho svěřenci středeční duel rozhodli už v prvním poločase, kdy se trefili Cengiz Ünder, Javier Pastore a Stephan El Shaarawy. Drtivé vítězství v závěru zpečetil Aleksandar Kolarov. V základní sestavě domácích nastoupil i český reprezentační útočník Patrik Schick, který trefil břevno.

"Chlapcům jsem před zápasem říkal, že je to jako start nové sezony. Důležité bylo dobře začít, se správnou mentalitou a touhou předvést to, co umíme. Ukázali jsme intenzitu a odhodlání. Nebylo to však snadné, hlavně proti týmu, který potrápil Juventus," upozornil Di Francesco.

Cení si i čistého konta, které římský tým udržel teprve podruhé v aktuální sezoně. "Požádal jsem chlapce, aby se pokusili vyhrát s nulou, což se nám v minulém ročníku pravidelně dařilo, ale teď nám to nešlo. Byli jsme lepší v kontrole míče, což ukazuje, že jsme se zlepšili. Stále cítím, že jsme na začátku něčeho nového," uvedl devětačtyřicetiletý kouč.

Vítězství by z něj mělo částečně sejmout tlak, kterému čelil kvůli sérii špatných výsledků. Italská média už spekulovala o jeho možných nástupcích. "Dokážu přijímat kritiku, když věci nejdou tak dobře. Osobně jsem uvolněný a pevně věřím v práci, kterou dělám," prohlásil Di Francesco.

AS Řím přivítá Viktorii Plzeň ve druhém zápase skupiny G Ligy mistrů v úterý od 21 hodin.