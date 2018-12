Rasismus? Odejdeme ze hřiště, zlobí se Ancelotti. Inter bude bez diváků | iSport.cz

Bývalý reprezentant Ancelotti, který na San Siru strávil velkou část kariéry jako hráč AC Milán, prohlásil, že Neapol kvůli divákům třikrát žádala o přerušení zápasu, ale nebylo jí vyhověno. "Příště přestaneme hrát a odejdeme ze hřiště, i kdyby nás to mělo stát body. To, co se dnes dělo, je špatné nejen pro nás, ale pro celý italský fotbal," řekl neapolský trenér.

Koulibaly nakonec tlak neunesl, devět minut před koncem dostal žlutou kartu za faul a vzápětí byl vyloučen, když rozhodčímu zatleskal. Ancelotti je přesvědčen, že k jeho prohřešku přispělo to, že sudí nereagoval na rasistické urážky. Neapol prohrála 0:1 a její ztráta na vedoucí Juventus se prohloubila na devět bodů.

Hráč se po utkání k situaci vyjádřil na sociální síti. "Mrzí mě porážka a to, že jsem nechal spoluhráče ve štychu. Ale jsem hrdý na barvu své kůže i na to, že jsem Senegalec, Francouz, Neapolitán a člověk," napsal senegalský fotbalista, který se narodil ve Francii a také ji v juniorském věku reprezentoval.

Podporu Koulibalymu vyjádřil i hvězdný útočník Juventusu Turín Cristiano Ronaldo. "Vzdělání a respekt jsou potřeba ve světě i ve fotbale. Ne rasismu a jakýmkoliv urážkám a diskriminaci," napsal Ronaldo na instagramu vedle společné fotografie se senegalským reprezentantem.

Rasismus odsoudil i trenér Interu Luciano Spalletti. "Když přijde 65 tisíc lidí na fotbal o Vánocích, chtějí vidět něco jiného. Musíme změnit mentalitu, pokud je naším cílem vrátit italský fotbal mezi evropskou elitu," prohlásil devětapadesátiletý kouč.

Za fanoušky se omluvil starosta Milána Giuseppe Sala. "Ti, kteří pokřikovali na Koulibalyho, jsou ostudou. Je to hanebnost vůči respektovanému sportovci, jenž je hrdý na barvu své kůže. Je to urážka i mnoha slušných lidí, kteří chodí na stadion podporovat svůj tým a bavit se s přáteli," uvedl Sala na facebooku.

Inter bude na San Siru za zavřenými dveřmi hrát osmifinále Italského poháru proti Beneventu a v lize proti Sassuolu. Během dalšího domácího duelu Serie A s Boloňou pak bude uzavřena sekce stadionu "Curva Nord", kde se shromažďují ultras milánského celku.