Simič na odchodu z AC Milán. Zájem mají tři kluby z bundesligy i Besiktas | iSport.cz

Jeden. Jenom jeden jediný zápas odehrál Stefan Simič za AC Milán v probíhající sezoně. Šanci dostal proti Dudelange (5:2) na konci listopadu v utkání Evropské ligy. Zbytek všech duelů sledoval buď jako náhradník, anebo šel hrát za juniorku. Toho už má Simič dost a vážně si pohrává s myšlenkou, že slavný klub opustí.

„Přemýšlíme o tom. Stefanovi je třiadvacet let a konečně by měl někde pravidelně hrát,“ vysvětluje budoucí záměr Simičův otec a manažer Radoja. A prý je z čeho vybírat. Úplně nejvážnější je zájem tureckého Besiktase Istanbul, který nabízí českému obránci hostování o délce jednoho a půl roku. Do fronty se staví i Hajduk Split, ale v jeho případě jde spíš o symbolický pokus, neboť již zesnulá Simičova matka je původem z Dalmácie a obránce chová k Hajduku upřímné sympatie.

„Besiktas i Hajduk můžu potvrdit, stejně jako tři kluby z bundesligy, u kterých ale nebudu konkrétní,“ říká Radoja Simič. „Díváme se ale spíš jiným směrem,“ zůstává tajemný.

Besiktasem nabízené hostování se rodině příliš nezamlouvá, stoper AC Milán chce zvolit raději přestup. Jenže právě v tom se s vedením rossoneri rozchází. Současný vlastník, investiční fond Elliott, který hasí ekonomický výbuch po předchozím majiteli Li Jung-chungovi, to vidí takhle: Simič je mladý a perspektivní, proto mu vedení nabízí lepší a delší kontrakt než ten současný, který končí v létě 2020.

A při případném jednání o odchodu preferuje hostování. Pokud by museli šéfové Elliottu kývnout na přestup, mluví se o tom, že by suma musela výrazně přesáhnout pět milionů eur. Tím pádem Besiktas a samozřejmě i Hajduk vypadává ze hry. Do ní naopak vstupuje jiný klub, který je prý schopný i ochotný vysokou výstupní částku zaplatit. Podle některých zpráv má jít o evropskou elitu, která se pravidelně účastní Ligy mistrů.

Ke vstupu tohoto klubu do jednání má ale teprve dojít, AC Milán zatím nebyl kontaktovaný. „Nechci nic předjímat, nezlobte se. Jde o velmi důvěrné informace,“ omluvil se Radoja Simič, že movitého zájemce prozradit nemůže.

Mladý Stefan je již nicméně jednou nohou z AC Milán pryč. Klub, v němž působí od léta 2013, si ho před sezonou ponechal jako platného člena kádru, jenže trenér Gennaro Gattuso nasadil Simiče zatím jen do jednoho soutěžního utkání...