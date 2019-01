AS Řím udolal Turín, Schick byl u rozhodující branky | iSport.cz

Český útočník AS Řím Patrik Schick • Profimedia.cz

Fotbalisté AS Řím porazili v rámci 20. kola Serie A FC Turín 2:1 • Profimedia.cz

Fotbalisté AS Řím porazili v 20. kole italské ligy FC Turín 3:2. Český útočník AS Patrik Schick přišel do hry v 72. minutě místo Kluiverta, pár vteřin nato rozhodl gólem El Shaarawy.