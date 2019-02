Džeko v nastavení rozhodl o výhře AS Řím, Piatek se přiblížil Ronaldovi | iSport.cz

Předposlední tým Serie A se ujal vedení v páté minutě poté, co si brankář Olsen nešťastně srazil Cianovu střelu do vlastní sítě. Favorizované mužstvo AS ale ještě do poločasu skóre otočilo, v rozmezí pouhých 72 vteřin se trefili Džeko a Lorenzo Pellegrini.

V 80. minutě ale vyrovnal po kombinaci s Cianem Pinamonti. "Vlci" rozhodli o vítězství až v poslední minutě nastaveného času, El Shaarawyho přihrávku před branku dopravil Džeko v krkolomné pozici do sítě.

Frosinone stále čeká na první výhru před svými fanoušky. Římský celek neprohrál už osm zápasů a je pátý.

Piatek opět skóroval, Turín porazil Bergamo

Piatek po lednovém příchodu z Janova vstřelil v novém působišti už pátý ligový gól, dohromady jich dal v sezoně už 18. Včetně poháru skóroval v pátém utkání za sebou a nastřílel v této sérii sedm branek.

V utkání proti týmu ohroženému sestupem jej vzápětí napodobil Kessie a skóre uzavřel Castillejo. AC vyhrál potřetí za sebou a opět při tom vstřelil tři góly.

První branku Turína proti Bergamu si připsal ve 42. minutě stoper Izzo, který se nejlépe zorientoval ve skrumáži po rohovém kopu. Krátce po změně stran přidal druhý zásah proti svému oblíbenému soupeři Falqué, jenž překonal obranu Bergama už pošesté v kariéře.

Výsledky 25. kola italské Serie A:

AC Milán - Empoli 3:0

Branky: 49. Piatek, 51. Kessie, 67. Castillejo

FC Turín - Bergamo 2:0

Branky: 42. Izzo, 46. Falqué

Frosinone - AS Řím 2:3

Branky: 5. Ciano, 80. Pinamonti - 30. a 90. Džeko, 31. Pellegrini