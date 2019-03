Schick je bez trenéra. AS Řím odvolal Di Franceska, přijít má Ranieri | iSport.cz

O odvolání devětačtyřicetiletého kouče se spekulovalo už od víkendové prohry 0:3 v derby s Laziem, přestože v italské lize šlo o teprve třetí porážku AS v posledních čtrnácti zápasech. Di Francesco proto dostal od vedení ultimátum v podobě postupu přes Porto, které nesplnil. Římané sice doma vyhráli 2:1, ale ve středu v Portugalsku prohráli 1:3 po prodloužení.

Di Francesco přišel k "Giallorossi" v červnu 2017 jako nástupce Luciana Spallettiho. S římským celkem obsadil v Serii A třetí místo a v minulém ročníku Ligy mistrů s ním došel až do semifinále, když ve čtvrtfinále nečekaně vyřadil Barcelonu.

Sedmašedesátiletý Ranieri, který by se měl týmu ujmout, se do AS Řím vrací po osmi letech. Za sebou má mimo jiné působení v Neapoli, Valencii, Atléticu Madrid, Chelsea, Parmě, Juventusu, Interu Milán a Leicesteru, s kterým v roce 2016 senzačně získal anglický titul. Naposledy působil ve Fulhamu, kde minulý týden po necelých čtyřech měsících skončil.