Kde je ten starý Schick? Fanoušci ho vypískali, trenér Ranieri si rýpl | iSport.cz

Dlouho se spekulovalo, jak by výkony sparťanského odchovance v Římě vypadaly, kdyby Vlky nevedl Eusebio di Francesco, ale někdo jiný. Bylo zřejmé, že vzájemná chemie mezi nimi očividně nefungovala. Schick paběrkoval, góly nestřílel. Do pohody se dostával na reprezentačních srazech.

Jenže neoblíbený Di Francesco už v klubu dávno není. Na lavičku usedl Claudio Ranieri. Uznávaný elegán, který dovedl Leicester k pohádkovému triumfu v Premier League a nastartoval kariéry Vardyho a spol. Ani pod ním se však Schick zatím nenašel.

Když se vrátil do klubu z nepovedeného srazu národního týmu, kdy Češi dostali pětigólový příděl od Anglie a následně nestačili doma v přátelském střetnutí s Brazilci (1:3), doufal Schick, že alespoň v Římě bude lépe. Nebylo.

V nedělním šlágru proti Neapoli (1:4) sice nastoupil v základní sestavě (potřetí v řadě), ale ze hry šel jako první. A už po hodině hry. Nic na tom nezměnil ani fakt, že právě po faulu na 23letého útočníka kopali Římští penaltu a vstřelili jediný gól utkání.

Když Schick opouštěl v 63. minutě hřiště, domácí tifosi spustili hromadný pískot, který byl slyšet i přes ruchové mikrofony televizních kamer. Masivní investici (přestup ze Sampdorie se i s bonusy může vyšplhat na sumu 42 milionů eur (cca 1,1 miliardy Kč), kterou klub do českého mladíka vložil, kousají fanoušci těžce. Pohled na poměr cena/výkon totiž není vůbec uspokojivý.

A poznal to už i Ranieri. Zatímco na první tiskové konferenci Schicka bránil a prohlásil, že na něm bude stát budoucnost klubu, po výprasku od Neapole už volil jiná slova.

„Patrik mi občas v některých věcech přijde zakřiknutý. Když se podíváte na jeho starší zápasy v Sampdorii nebo za českou reprezentaci a pak na ty v Římě, tak je to úplně jiný hráč než nyní. Je odhodlaný, aktivní, snaží se hrát svoji hru, dovolí si kličky… Mně řekl, že je v pořádku, že se nic neděje. V tomto klubu hraje, protože je skvělý hráč, ale čekám, kdy to ukáže i veřejnosti,“ uvedl dočasný kouč AS, který se může pyšnit rozmanitým CV.

A tak zatímco Schicka domácí příznivci vypískali, o tři roky mladší italský talent Nicolu Zaniola, který má v Serii A totožné statistiky i minutáž, přivítali obřím potleskem. A to není pro budoucí vývoj zrovna ideální vzkaz. „Zaniolo nehrál, protože mu v noci nebylo dobře. Dozvěděl jsem se to dvě hodiny před zápasem,“ upřesnil Ranieri po utkání, proč nadaného mladíka nechal na lavičce.

Bylo to ve prospěch Schicka? Příští zápasy napoví.