Zájem o Schicka! V Římě se ptaly Everton a Lipsko, za kolik ho pustí? | iSport.cz

Schick přišel do AS Řím v létě 2017 za 38 milionů eur (téměř miliarda korun) a stal se nejdražší posilou klubu. Kroutí si druhou sezonu, ale stále nenaplnil očekávání, se kterými do slavného celku přišel. V probíhajícím ročníku nastoupil do 27 utkání, vstřelil pět gólů a přidal dvě asistence.

Už v zimě se mluvilo o tom, že by Schick mohl změnit působiště, teď spekulace v Itálii znovu ožily. Zájem je z Německa a Anglie, na Schicka se měly ptát Lipsko a Everton. Anglický klub je po 31 kolech v Premier League na 11. místě, Lipsko v bundeslize bojuje o přímou účast v Lize mistrů a po 26 odehraných zápasech se drží na třetí pozici.

Pokud přijde adekvátní částka, AS Řím možná bude ochotné o prodeji jednat. Za Schicka požadují okolo 24 milionů eur (624 milionů korun), variantou je i hostování s následnou opcí na prodej.

Schick má v AS Řím smlouvu do října 2022, aby se na známé adrese udržel, potřebuje především vylepšit statistiky. Během roku a půl stráveného v Římě ho brzdily zdravotní problémy, v konkurenci Edina Džeka se také na své nejsilnější místo na hrotu nedostává tak často.

S příchodem trenéra Claudia Ranieriho by ale Schick mohl dostat větší prostor. Zkušený kouč po svém nástupu vytáhlého forvarda chválil, hned říkal, že se těší na vzájemnou spolupráci. Ve zbytku jara bude na Schickovi, aby přidal nějaké branky a řekl si o pevnější pozici ve velkém klubu.

