Schick v kruhu. Schopnosti už musí ukázat, míní expert. Měl by jít jinam? | iSport.cz

O vítězství AS Řím rozhodl gólem z 33. minuty Patrick Schick • Profimedia.cz

O vítězství AS Řím rozhodl gólem z 33. minuty Patrick Schick • Profimedia.cz

Patrik Schick odehrál za AS Řím celý duel, nakonec se musel smířit s prohrou • Profimedia.cz

Český útočník Patrik Schick v dresu AS Řím proti Neapoli • profimedia.cz

Český útočník Patrik Schick v dresu AS Řím proti Neapoli • profimedia.cz

Patrik Schick se v AS Řím stále hledá • profimedia.cz

Dvacátý měsíc je Patrik Schick hráčem AS Řím. V soutěžních zápasech všehovšudy nastřílel osm branek, z toho tři v ligovém poháru… Fanoušci „giallorossi“ českého útočníka při posledním představení vypískali, nový trenér Claudio Ranieri ho následně usadil na lavičku. Stále více nahlas se začíná mluvit o tom, zda má třiadvacetiletý hráč schopnosti prosadit se na špičkové úrovni. V placené části článku najdete i obsáhlý rozhovor se zkušeným koučem Pavel Hoftychem. „Je to geniální fotbalista pro nejlepší soutěže světa, ale momentálně by nebylo ostudou, kdyby udělal krok zpět,“ říká o Schickovi.