Matějů o postupu do Serie A, Itálii i nehodě: Hloupost jsem snad odčinil | iSport.cz

Matějů se spolu se slovenským spoluhráčem Nikolasem Špalkem na konci listopadu vracel autem z nočního klubu, český obránce naboural do zdi. Dechová zkouška ukázala přítomnost alkoholu, hráči naštěstí vyvázli jen s drobnými šrámy. Matějů od Brescie dostal druhou šanci, na jaře se vrátil do základní sestavy a s rozjetým klubem nakonec slaví postup do italské nejvyšší soutěže.

Co nejvíc Brescii nakoplo, že se vám tak dařilo?

„Do klubu přišel před sezonou nový majitel, dal do toho celkem dost peněz, přivedl hodně hráčů. Hned první rok se nám povedlo postoupit do Serie A. Po delší době se tady udělal fotbalový úspěch, žijí tím nejen hráči a fanoušci, ale celé město. Pocity jsou suprové.“

Jak těžké bylo probít se z druhé italské ligy mezi elitu?

„Popravdě, když jsem sem přišel, vůbec jsem nevěděl, co od toho čekat. Netušil jsem, na čem je tady fotbal založený. Teď můžu říct, že jde o hodně náročnou soutěž, takticky vyspělou. Každý zápas byl opravdu náročný, každý tým může prohrát s každým. Prakticky nejtěžší zápasy jsme měli s těmi, co jsou mezi posledními. Se silnými týmy jsme vyhrávali doma i venku, pak ale přišel soupeř, který se na nás takticky skvěle připravil, a bylo velmi těžké se prosazovat. Ale nakonec jsme to vždycky zvládli, to asi bylo v sezoně klíčové. Ostatní s takovými celky klopýtly, my jsme je naopak dokázali porazit.“

Jaká byla sezona pro vás osobně?

„Šel jsem do Brescie s tím, abych hrál pravidelně, případně abychom se pokusili postoupit do první ligy. Splnilo se mi to úplně přesně. Akorát jsem se v polovině sezony zranil se zadním stehenním svalem, zhruba dva měsíce se mi to pořád vracelo. To mě trošku mrzí, ale jsem rád, že jsem se do toho dostal, trenér mi dal šanci a nakonec jsem byl na hřišti u postupového zápasu.“

V zimě jste měl se slovenským spoluhráčem Nikolasem Špalkem autonehodu (Matějů na konci listopadu boural s alkoholem v krvi), prošel jste si nepříjemným obdobím. Je to velké ponaučení?

„S tím souhlasím. Doteď mě mrzí, co se stalo. Všechno špatné je k něčemu dobré. Otevřelo mi to oči, trošku mě to změnilo. Přišlo mi, že jsme se pak na hřišti ještě víc semkli jako tým.