Atalanta vybojovala historickou účast v Lize mistrů. Zajistil si ji i Inter | iSport.cz

Atalanta musela domácí zápas se Sassuolem odehrát na hřišti soupeře, protože její stadion je v rekonstrukci. Od února neprohrála dvanáct ligových zápasů, ale dnes ji v úvodu zaskočil Berardi střelou odraženou od tyče. Ještě do přestávky vyrovnal Kolumbijec Zapata svým 23. ligovým gólem v sezoně. V závěru prvního poločasu dostal Berardi červenou kartu a přesilovku zužitkovali Argentinec Gómez a Chorvat Pasalič.

Inter Milán dlouho marně hledal klíč k obraně Udine, ale do druhého poločasu nastoupil Senegalec Keita a po šesti minutách dal gól. Pak Icardi neproměnil penaltu, což mohlo Inter stát účast v Lize mistrů, protože Traoré z Pobřeží slonoviny vyrovnal. Ale Belgičan Nainggolan přece jen osm minut před koncem poslal Inter do milionářské soutěže a Empoli do druhé ligy.

Na AC Milán tak i přes výhru ve Ferraře 3:2 zbyla jen Evropská liga. Tu si zahraje také osmé Lazio díky triumfu v domácím poháru, jejich římský rival bude hrát kvalifikaci. K sestupu byly už dříve odsouzeny Frosinone a Chievo, dnes se k nim přidalo Empoli. Jistými nováčky jsou zatím Lecce a Brescia.

Juventus Turín zakončil sezonu porážkou 0:2 na hřišti Sampdorie Janov. V pořadí 35. mistrovský titul získal s velkým předstihem už 20. dubna, od té doby nevyhrál ani jedno z pěti utkání, přesto dorazil do cíle s jedenáctibodovým náskokem před Neapolí.

Obrana Juventusu neuhlídala nejlepšího ligového střelce Fabia Quagliarellu. Jeho bilance se zastavila na 26 gólech, což mu vyneslo Bronzovou kopačku pro třetího nejlepšího střelce evropských ligových soutěží po Lionelu Messim a Kylianovi Mbappém. V jeho obvyklé roli ho v závěrečných šesti minutách zastoupili Francouz Defrel a Caprari.

Jejich spoluhráč Jakub Jankto strávil poslední dějství na lavičce náhradníků. Patrik Schick při výhře AS Řím nad Parmou 2:1 po hodině hry vystřídal Bosňana Džeka. Antonín Barák, jehož na celé jaro vyřadilo zranění zad, se v dresu Udine vrátil alespoň mezi náhradníky.

Výsledky 38. kola italské fotbalové ligy

FC Turín - Lazio Řím 3:1

Branky: 51. Falque, 53. Lukič, 80. De Silvestri - 66. Immobile

Sampdoria Janov - Juventus Turín 2:0

Branky: 84. Defrel, 90.+1 Caprari

AS Řím - Parma 2:1

Branky: 35. Pellegrini, 89. Perotti - 86. Gervinho

Bergamo - Sassuolo 3:1

Branky: 35. Zapata, 53. Gómez, 65. Pasalič - 19. Berardi

Cagliari - Udine 1:2

Branky: 18. Pavoletti - 59. Hallfredsson, 69. De Maio

Fiorentina - FC Janov 0:0

Inter Milán - Empoli 2:1

Branky: 51. Keita, 82. Nainggolan - 76. Traoré

Spal Ferrara - AC Milán 2:3

Branky: 28. Vicari, 53. Fares - 23. a 64. Kessie, 18. C. Hakan.