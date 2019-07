Přivítejte posilu a pomozte. AS Řím zaujalo pátráním po ztracených dětech | iSport.cz

Leonardo Spinazzola a Amadou Diawara jsou novými hráči AS Řím. 26letý obránce a guinejský záložník ale zabírají jen polovinu videí, ve kterých na sociálních sítích klub z věčného města představuje.

Fanoušci AS na celém světě se vedle posil dozvídají o 16leté Jasmine Sbaragliové, 14leté Livii Scheppové nebo pětileté Eleně Ramponiové ze seznamu dětí pohřešovaných v Itálii. Anglickou verzi videa doplňují obrázky dětí pohřešovaných v USA.

„Myšlenka na novou verzi oznámení přestupu přišla ze článku o 25. výročí videa skupiny Soul Asylum Runaway Train, které zdůraznilo skutečné případy dětí, které byly v té době pohřešované,“ vysvětlil na klubovém webu Paul Rogers, šéf strategie AS.

Official: Leonardo Spinazzola is now a Roma player.



This summer #ASRoma will use each transfer announcement video on social media to help raise awareness about the search for missing children globally.

@MissingKids ❤️ @telefonoazzurro pic.twitter.com/sy9GheDhsg