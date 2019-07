Krejčího kouč oznámil, že má leukémii. Při léčbě chce dál trénovat | iSport.cz

Padesátiletý srbský taktik převzal tým, do nějž patří i český reprezentant Ladislav Krejčí, v lednu a vytáhl ho ze sestupového pásma na 10. místo. Před několika týdny podepsal v klubu nový dlouhodobý kontrakt, na předsezonní soustředění s mužstvem už ale kvůli teplotám neodcestoval.

Následné testy odhalily leukémii. "Když jsem dostal výsledky, byla to pořádná rána. Seděl jsem několik dní a brečel, promítal si život před očima. Nebylo to ale ze strachu, budu té nemoci čelit," řekl Mihajlovič, jenž už při telekonferenci zprávu oznámil i hráčům. "Už se nemůžu dočkat, až budu v nemocnici a začnu bojovat. Je to agresivní, ale porazitelné," dodal.

Podle týmového lékaře nastoupí do nemocnice v úterý a nejprve by měl podstoupit další testy kvůli upřesnění diagnózy a stanovení postupu léčby. "Zatím nevíme, jak dlouho bude léčba trvat. Může ale pokračovat v práci a má to také v úmyslu, protože nemůže žít bez toho, aby hráčům říkal, že byli ve špatném postavení nebo že něco udělali špatně," řekl doktor.