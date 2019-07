De Ligt v Turíně! Zvládl prohlídku, agent ho přirovnal k Nedvědovi | iSport.cz

V Barceloně i Paříži mají smůlu, letní tahanici o Matthijse de Ligta definitivně vyhrál Juventus Turín. 19letý kapitán Ajaxu prošel v Turíně zdravotní prohlídkou a ve „staré dámě“ by měl podepsat smlouvu na pět let. Do Amsterdamu za něj poputují v přepočtu skoro dvě miliardy korun. Velkou část uzme hráčův agent Mino Raiola. Ten si užíval přízeň fanoušků Juve, jako by do týmu okolo Cristiana Ronalda přestupoval sám.