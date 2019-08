Ribéryho vítalo ve Fiorentině 12 tisíc fanoušků. Chce naplnit slova legendy | iSport.cz

V kariéře toho zažil opravdu hodně. Vyhrál Ligu mistrů, Superpohár UEFA, devětkrát bundesligu a v roce 2013 byl vyhlášen nejlepším hráčem v Evropě. Ve 36 letech ho však čeká nová výzva. Franck Ribéry bude v dresu Fiorentiny předvádět svůj um v Serii A.

Ve čtvrtek se Francouz poprvé objevil na Stadionu Artemia Franchiho, kde byl oficiálně představen fanouškům „fialek“. Ti ho za zvuků písně „Eye of the Tiger“ přivítali bouřlivým potleskem. Ribéry pak ve středovém kruhu udělal několik žonglů s míčem a následně k divákům pronesl pár slov. Poté obešel celý stadion, rozdal mnoho autogramů a dokonce i nějaké to selfie.

⚜️A special night! ⚜️

Grazie a tutti i tifosi viola per una grande serata di festa in onore di @FranckRibery !

Su https://t.co/rI7eUxsbJG il video della serata completo#WelcomeLegend #QuestaÈFirenze #ForzaViola pic.twitter.com/lrApjinq9H — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 22, 2019

Ribéry podepsal s Fiorentinou, kam přišel jako volný hráč po vypršení smlouvy v Bayernu Mnichov, dvouletý kontrakt. Klub v čele s novým americkým majitelem věří, že mu pomůže zpět na výsluní. Vždyť poslední trofej získal celek z Florencie před dlouhými 18 lety, když v sezoně 2000/2001 vyhrál Coppa Italia.

Legendární Franz Beckenbauer dokonce řekl, že angažování Ribéryho, je pro Fiorentinu jako vyhrát v loterii. „Doufám, že jeho slova potvrdím, už jen proto, že za mě nemuseli nic zaplatit,“ smál se v reakci na slova držitele Zlatého míče z let 1972 a 1976 Ribéry.

Hned v prvním kole italské Serie A dojde z pohledu francouzského záložníka na zajímavé setkání. Fiorentina totiž v sobotu hostí Neapol, kterou trénuje jeho bývalý kouč z Bayernu Carlo Ancelotti.