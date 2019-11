Horko v Neapoli! Za rebelii hráčů hrozí vyhazov trenérovi Ancelottimu | iSport.cz

Fotbalisté Neapole se odmítli po úterním utkání Ligy mistrů se Salcburkem (1:1) vrátit do týmového hotelu za městem, kde měli být podle nařízení klubu až do sobotního zápasu proti FC Janov. • Reuters

Fotbalisté Neapole se odmítli po úterním utkání Ligy mistrů se Salcburkem (1:1) vrátit do týmového hotelu za městem, kde měli být podle nařízení klubu až do sobotního zápasu proti FC Janov. Vedení Neapole nyní rebelujícím hráčům hrozí právními kroky a nejistá je pozice trenéra Carla Ancelottiho, jenž celotýdenní "ritiro" otevřeně kritizoval.

Majitel klubu Aurelio De Laurentiis nařídil fotbalistům setrvat týden v hotelu po sobotní porážce 1:2 s AS Řím. Neapol si mohla v úterý zajistit postup do osmifinále Ligy mistrů, ale s rakouským mistrem jen remizovala.

Hráči se po zápase místo do hotelu rozjeli do svých domovů a do autobusu nastoupil jen Ancelotti se svým realizačním týmem. Zkušený italský kouč po zápase odmítl mluvit s novináři a nezúčastnil se ani tiskové konference, jež je po utkání Ligy mistrů povinná.

Klub dnes naznačil, že rebelii hráčů nenechá jen tak, a oznámil, že bude bránit svá "ekonomická, investiční, osobnostní a disciplinární práva". Za zodpovědného za chování fotbalistů označil klub trenéra Ancelottiho. Ten už v pondělí oznámil, že se mu nařízení o týdenním pobytu na základně nelíbí, ale jako rozhodnutí klubu ho bude respektovat.

Svěřenci bývalého kouče Juventusu, AC Milán, Chelsea, Bayernu Mnichov, Realu Madrid či Paris Saint-Germain v úterý nevyhráli čtvrtý soutěžní zápas za sebou. V tabulce Serie A jsou až sedmí.