Půl roku za 150 milionů? Ibrahimovic jedná o návratu do AC Milán | iSport.cz

Zlatan Ibrahimovic s Los Angeles Galaxy vypadl ve čtvrtfinále play off MLS • Profimedia.cz

Švédský útočník Zlatan Ibrahimovic podle italských médií jedná o návratu do AC Milán. Vedení Rossoneri osmatřicetiletému fotbalistovi, který nedávno skončil v Los Angeles Galaxy, údajně nabídlo smlouvu na šest měsíců s roční opcí.

Pokud by Ibrahimovic na návrh přistoupil, přišel by si podle deníku Gazzetta dello Sport celkově na šest milionů eur (asi 152 milionů korun). Bývalý švédský reprezentant, který původně požadoval měsíční plat milion eur, by se měl rozhodnout během nejbližších týdnů.

Ibrahimovic už v AC Milán působil v letech 2010 až 2012 a v roce 2011 mu pomohl k zatím poslednímu mistrovskému titulu. Italskou ligu v minulosti vyhrál také třikrát s Interem Milán, další tituly přidal s Barcelonou, Paris St. Germain a Ajaxem. V minulosti nastupoval také za Manchester United a v Los Angeles hrál od loňského března.

Zájem o Ibrahimovice projevila už dříve Boloňa, kde působí český reprezentační záložník Ladislav Krejčí.