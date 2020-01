Anglický Inter! Conte staví šampiony a láká hvězdy Premier League | iSport.cz

Inter má našlápnuto dobře. Tři remízy v posledních pěti zápasech jej sice odsunuly na druhé místo, Juventusu je ale na dostřel na dva body. V Evropské lize patří mezi favority, v poháru je po jasném vítězství 4:1 nad Cagliari ve čtvrtfinále a má dobře našlápnuto. Směrem k triumfům ho táhnou (a ještě potáhnou) i hráči, které si Conte vyhlédl při působení v Premier League.

Nejzářivější hvězdou Interu v aktuální sezoně je Romelu Lukaku. Svalnatý útočník přišel z Manchesteru United za pořádně horentní částku, „rudí ďáblové“ za něj vyinkasovali 75 milionů liber (2,2 miliardy korun).

Investici ale splácí nejlepším možným způsobem. V lize je se 14 góly v 19 zápasech druhým nejlepším střelcem, k postupu v poháru přes Cagliari také přispěl dvěma trefami, tu první navíc stihl už po 21 sekundách zápasu. Jeho parťák v útoku? Alexis Sánchez, další hvězda, která se přesunula z Anglie, dokonce z toho samého týmu. Ani jeden v United příliš nezářil, v Miláně své kariéry znovu nakopávají – Lukaku víc než úspěšně, Sánchez se na to chystá teď po vykurýrování se ze zranění.

Podle zpráv z Itálie i Britských ostrovů to vypadá, že Conte zaběhlou formulku nehodlá porušovat a dál loví na stejných místech.

Na levého beka si vyhlédl hráče z… hadáte správně, Manchesteru United. První angažmá mimo rodnou hroudu má ve 34 letech vyzkoušet Ashley Young, kapitán „rudých ďáblů“. V létě mu končí smlouva a zdá se, že místo boje o TOP6 s poněkud trápícím se gigantem bude raději bojovat o italský titul.

Pro další dva hráče se Conte dívá do Londýna. Ze svého bývalého týmu Chelsea by rád získal Oliviera Girouda. Někdejší kanonýr Arsenalu či Montpellieru není spokojený se svým vytížením pod Frankem Lampardem, v Itálii by mohl být vítaným doplněním produktivní útočné letky, která vedle Lukaka a Sáncheze čítá i rozjetou mladou naději Lautara Martíneze. Byl to právě Conte, kdo Girouda navlékl do modrého dresu Chelsea, neměl by tak mít problém přesvědčit ho k další změně.

Ta největší bomba ale má do Milána dorazit z Tottenhamu. Inter zintenzivnil jednání se „Spurs“ ohledně přestupu Christiana Eriksena. 27letý kreativní středopolař vstupuje do posledního půlroku smlouvy a patří k nejžhavějšímu zboží na trhu. Milánský celek za něj podle britského tisku nabídl 10,5 milionu liber (308 milionů korun), Tottenham by ale za svou hvězdu rád dostal alespoň 20 milionů liber (587 milionů korun). I to je pořád dost levná částka za jednoho z nejlepších záložníků ligy.

Inter, ať už s posilami, nebo bez nich, může svého rivala z Turína přeskočit už v neděli. Conteho partu čeká zápas s o záchranu bojujícím Lecce, Juventus vyzve o poháry se snažící Parmu.