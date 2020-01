Balotelli: sedm minut hry a červená! Přísná, pod tlakem, zlobí se v Itálii | iSport.cz

Kolem 29letého útočníka je pořád živo. Proti Cagliari začal Balotelli na lavičce, protože v týdnu kvůli nachlazení pořádně netrénoval. Do hry šel v 74. minutě za stavu 2:2, kdy střídal Alfreda Donnarummu.

Na hřišti ale vydržel jen sedm minut. V 81. minutě šel do souboje u půlícího kruhu vysokou nohou, sudí vytáhl žlutou kartu. Balotelli se nejspíš slovně ohradil, rozhodčí totiž po chvilce vytáhl červenou a poslal útočníka pryč ze hřiště.

„Byl to nešťastný incident, i když si všichni myslíme, že ta žlutá byla přísná. Skákal do balonu a nevěděl o tom, že s ním jde do souboje obránce, který stál za ním,“ vrátil se k incidentu trenér Brescie Eugenio Corini. „Je to škoda, protože jsme šli do deseti a v závěrečných deseti minutách nemohli využít toho, kvůli čemu Balotelli šel na hřiště. Máme bod, ale byli jsme blízko tří.“

Balotelliho výstup se v Itálii samozřejmě okamžitě rozebíral zleva, zprava. „Je neskutečné, jak jedna epizoda pokaždé drasticky otočí názor lidí buď pozitivním, nebo negativním směrem,“ napsal na Instagram často propíraný útočník. „Ale já budu pokračovat ve své práci, můžete mě soudit, jak chcete.“

Během své kariéry odehrál Balotelli 377 zápasů, nastřílel 151 gólů a dvanáctkrát dostal červenou (z toho sedm přímých vyloučení), k tomu mu rozhodčí dali 119 žlutých karet. Je jedním ze dvou hráčů, kteří v pěti elitních ligách dostali červenou v každé z předchozích čtyř sezon (druhým je obránce Jemerson z Monaka).

„Serie A je pro každého těžká, rozhodčí se dostávají pod tlak,“ řekl italským novinářům prezident Brescie Massimo Cellino. „Podle pravidel to bylo možná v pořádku. Ale nevím, jestli by rozhodčí udělal to samé, kdyby nešlo o Balotelliho. Nevím, co mu Mario přesně řekl, ale když se takhle rozhodl, musel pro to mít dobrý důvod,“ nelíbílo se šéfovi předposledního klubu italské Serie A.

Aleš Matějů ani Jaromír Zmrhal, čeští Baloteliho spoluhráči z Brescie, nebyli pro nedělní ligový duel vůbec v nominaci.