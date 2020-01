Jankto vs. Matějů: Dominance až po facce, Sampdorii probudil Ranieri | iSport.cz

Jakub Jankto za sebou má svůj nejlepší zápas v Serii A. Záložník Sampdorie Janov přispěl k demolici Brescie gólem a dvěma asistencemi. Vítězství 5:1 je pro přístavní tým o to cennější, protože pomalu ale jistě odplouvá z bojů o sestup, Blucerchiati se zvedli od nástupu Claudia Ranieriho. Zato Brescia má opačné starosti – po nadechnutí v půlce prosince znovu padá ke dnu.

Naposledy dal gól v září, jenže tehdy jeho branka Interu Milán nic neznamenala, jen zmírnění prohry 1:3 a možná trošku sebevědomí při návratu po zranění. Druhý gól Jakuba Jankta v sezoně byl mnohem důležitější. Český záložník z voleje napálil centr Karola Linettyho do brány Brescie a otočil zápas na 2:1. Navíc ve třetí minutě nastavení první půle, v tu nejlepších chvíli.

„Ze začátku jsme dostali facku v podobě obdrženého gólu z rohu. To nás probralo a od té doby jsme dominovali. Gól do šatny na 2:1 byl také velmi důležitý, dodal nám odvahu a sebedůvěru,“ napsal přímo z Janova iSportu Jakub Jankto.

V poslední čtvrthodině ještě dvěma přesnými centry připravil gólové pozice pro útoční duo Capriagi – Quagliarella. 5:1 a hotovo. Nejvyšší výhra Sampdorie od rok staré nadílky pro Udine, kdo by to řekl do týmu, který byl před třemi měsíci v soutěži poslední?

Osobní statistiky ale nejsou tak důležité, prvořadým cílem zůstává záchrana. „Mohli jsme přidat ještě víc gólů, ale 5 rozhodně není málo a jsme rádi, že jsme si Brescii udrželi od sebe,“ těší Jankta.

Výprask naopak potvrdil prohlubující se krizi Brescie. Aleš Matějů na rozdíl od Jaromíra Zmrhala hraje, ale ve druhé nejhorší obraně Serie A. Po dvou výhrách v polovině prosince mají „vlaštovky“ z posledních čtyř zápasů jediný bod a reálně hrozí, že ze slavného návratu mezi elitu bude jen roční epizoda.

To v Sampdorii mohou dýchat volněji. Od příchodu Claudia Ranieriho se klub odpoutal z posledního místa a na sestupová místa má aktuálně pětibodový náskok. Trenérský lišák při příchodu hráčům sliboval, že budou trpět, ale ti zároveň ožili. Z dvanácti zápasů prohráli jen čtyři a před náloží Brescii ztrpčili návrat do Itálie i Zlatanu Ibrahimovičovi, z Milána si přivezli bod.

„Hraje se mi pod ním líp, dřív jsem byl hodně ve středu hřiště, teď jsem zas víc na kraji,“ chválil pro italská média Jankto, který podle dat ze zápasu především „brousil“ levou lajnu. Od ní si seběhl na vítěznou střelu i centroval na poslední gól. A dá se na ní čekat i za týden, jen to bude mít podstatně těžší – Sampdoria jede do Říma na Lazio, desátým ligovým vítězstvím v řadě posunulo klubový rekord.