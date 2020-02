Šťastný Barák. Debut za Lecce ozdobil gólem: Hodně mi tyhle emoce chyběly | iSport.cz

Satisfakce? Antonín Barák neprožíval v posledních měsících v italském Udine nejlepší období. I proto zamířil na hostování do Lecce, kde ale začal skvěle. Hned ve svém prvním zápase se zapsal mezi střelce a přispěl k výhře svého týmu 4:0 nad turínským FC. „Byl to náš nejlepší výkon v sezoně, a to jak z hlediska vytvořených šancí, kvality našeho fotbalu, tak nasazení,“ řekl Sky Sport Italia kouč Lecce Fabio Liverani.

Chvíle českého záložníka přišla v 19. minutě zápasu, kdy už žlutočervení vedli 1:0 díky gólu Alessandra Deioly. Po centru Zana Majera se míč v pokutovém území odrazil po zásahu jednoho z obránců před Baráka, který jej nekompromisně poslal do sítě. „Skvělé představení od našeho týmu. S výkonem jsme velmi spokojení. Hodně mi tyto emoce chyběly, chci poděkovat svým spoluhráčům,“ napsal na svém instagramovém účtu po utkání šťastný Barák.

„Chlapci zapadli velmi dobře, mají dobrou techniku, umějí hrát na jeden dva doteky. Nemohl jsem si přát jejich lepší debut než domácí vítězství,“ reagoval trenér Liverani na výkon Baráka a Riccarda Saponary, který stejně jako český fotbalista přišel do konce sezony na hostování z Janova a přihrál na dva góly.

Barákovi zajisté spadl velký kámen ze srdce. Vždyť ligovou trefu slavil naposledy 13. května 2018, kdy po spolupráci s dalším českým záložníkem Jakubem Janktem skóroval na hřišti Verony (1:0). Od té doby slavil gól už jen jednou, a to v prosincovém pohárovém utkání, ve kterém Udinese porazilo 4:0 Boloňu.

Když v létě 2017 přestoupil Barák do Udine ze Slavie, nezačal svou italskou štaci vůbec špatně. Během první sezony nastoupil do 34 utkání, celkem v lize odehrál 2 714 minut, zaznamenal 7 gólů a přidal i čtyři asistence.

Pak ale přišly trable se zády. Ty začaly Baráka trápit už v listopadu 2018. Kromě 11 minut prosincového střetnutí se SPALem (0:0) už neodehrál v sezoně 2018/2019 kvůli zranění ani minutu. Před startem tohoto ročníku se dal 25letý odchovanec Příbrami zdravotně dohromady, ale do základní sestavy se neprobojoval, šanci v ní v lize dostal jen jednou.

V Italském poháru dostal Barák o něco více prostoru. V třetím kole, kam bylo Udine nasazeno, nastoupil proti Südtirolu (3:1) sice jen na jednu minutu, ale ve čtvrtém kole odehrál celý zápas proti Boloni (4:0), ve kterém, jak bylo zmíněno, skóroval.

V další fázi poháru proti Juventusu (0:4) pak strávil na hřišti opět plnou porci minut, dokonce vedl tým jako kapitán. Mohlo jít i o určitou rozlučku, protože šlo o poslední Barákův start za Udine, než byl poslán do konce sezony do Lecce.