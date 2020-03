Ronaldo slavil a perlil: plácnutí s imaginárními fans i potlesk sedačkám | iSport.cz

Itálie nezažívá ideální období. Její sever je jednou z nejvíce postižených částí koronavirem. Lidé zde umírají, tisíce jich jsou nakaženy. Šířící se nákaza ovlivňuje i chod tamních sportovních událostí, fotbalu nevyjímaje.

Několik duelů bylo v posledních týdnech odloženo, jiné se zase hrají bez diváků. Před prázdnými tribunami se v neděli odehrál i jeden nejočekávanějších zápasů – bitva Juventusu s Interem Milán.

„Z morálního hlediska jako prezident klubu a manažer v organizaci, která se těchto akcí účastní, nemůžu dovolit, aby bylo ohroženo veřejné zdraví. Nezáleží na tom, o jaký zápas jde. Musel jsem udělat to, co bylo morálně správné, i když bylo těžké říct ne. Ale udělali jsme správné rozhodnutí, což si nyní uvědomují i lidé,“ řekl k zápasu bez diváků prezident Interu Steven Zhang, který podpořil návrh, aby se veškeré duely hrály za zavřenými dveřmi.

Šlágr 26. kola Serie A byl významným milníkem v kariéře Cristiana Ronalda, šlo o jeho 1000. profesionální zápas a nenechal si ho pokazit ani prázdnotou zejícím hledištěm.

Už před zápasem jako by věděl, že tři body zůstanou v Turíně. Poté, co vylezl před utkáním z klubového autobusu v útrobách stadionu, hvězdný útočník „Bianconeri“ sršel vtipem a tak trochu zlehčil napjatou situaci, která kvůli COVID-19 panuje. Začal si totiž plácat s imaginárními fanoušky. Během rozcvičky zase tleskal prázdným sedačkám.

Cristiano Ronaldo shaking hands with the fans before this evenings Derby d’Italia 😉🤣#SerieA #Calcio



pic.twitter.com/0WYilloS1W