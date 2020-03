Zenový výsměch. Hráči PSG parodovali Haalanda, ale ne všichni | iSport.cz

V polovině února dal Erling Haaland dva góly PSG a nasměroval Borussii Dortmund do čtvrtfinále. Góly tehdy slavil v meditační pozici se zavřenýma očima, nohama křížem a spojenými konečky prstů. Ty fotky ze hřiště obletěly svět, sám Nor pak v médiích vysvětloval, že sám často medituje, i když u toho zrovna nestřílí góly.

Francouzští mistři ale na jeho oslavu nezapomněli. Když Neymar ve 28. minutě odvety vstřelil netradičně hlavou gól, který se později ukázal jako postupový, šel před prázdnými tribunami Parku princů do podobné pozice. A podle spojených palců a ukazováčků bylo naprosto jasné, na co naráží.

Brazilec tak zůstal jen pár vteřin, rychle na nohy ho vytáhnul Edison Cavani, po brankáři Navasovi nejzkušenější Pařížan na hřišti.

Nešlo ale o poslední „meditaci“ na ztichlém stadionu. Během oslav vítězství 2:0 a postupu do čtvrtfinále se do zenového posedu uvelebili skoro všichni domácí hráči, ale opět chyběl Edison Cavani (a s ním i stoper Marquinhos). Klub pak vyvěsil fotku i na sociální sítě a rozhořela se pod ní tvrdá diskuze, jestli má cenu si takhle vychutnávat 19letého kluka.

Poslední popíchnutí připravil Haalandovi Kylian Mbappé, který na Instagramu vysílal oslavy z kabiny. A „meditace“ nemohla chybět.

Kvůli obav z rozšíření koronaviru se osmifinálová odveta hrála za zavřenými dveřmi, ale fanoušci si z toho moc velkou hlavu nedělali. Před Parkem princů se jich sešly tisíce a užily si snad bouřlivější fandění než na stadionu. Jindy zakázaná pyrotechnika nemohla chybět.

PSG sice postoupilo do další fáze, ale nad dalším pokračováním Ligy mistrů je otazník. Těsně po zápase se potvrdil první případ v kádrech účastníka Champions League. Obránce Juventusu Daniele Rugani má sice lehký průběh, ale i tak je celý jeho tým v karanténě, příští týden ho přitom má čekat odveta s Lyonem.

Kskdkskdksk Mbappé trolling with Haaland’s celebration, man’s had enough of the forced comparisons/rivalry to him😭😂 pic.twitter.com/nXBZvMK4AV