Hrozí konec kariéry? Zlatan se zranil na tréninku, má strach o achilovku | iSport.cz

Zlatan Ibrahimovic při návratu do Milána • Reuters

Těšil se na restart. Věřil, že Serie A se v červnu znovu rozjede a on slavnou značku milánských „Rossoneri“ pomůže posunout z aktuální sedmé příčky v tabulce výš. Jenže teď nejhorší scénáře říkají, že švédská legenda už v téhle sezoně vůbec nemusí hrát. A kdyby jen v téhle…

Co se přesně stalo? Pojďme postupně.

Ibrahimovic strávil nucenou koronavirovou pauzu doma ve Švédsku a poctivě se připravoval s Hammarby. Týmem, ve kterém loni koupil téměř čtvrtinový podíl a hodně tím naštval fanoušky Malmö, kde s fotbalem začínal. Před dvěma týdny se vrátil do Milána, absolvoval povinnou čtrnáctidenní karanténu a teď nabuzený vlétl na hřiště.

Návrat ke společným tréninkům AC si ovšem moc dlouho neužil. Hned na pondělním tréninku bolestí zkřivil obličej a odešel do kabin. „Měl problémy s lýtkem,“ vysvětlil pak klubový mluvčí. Vyloučeno přitom není ani poškození achilovky, čehož se podle serveru Sky Sports obává i sám Ibrahimovic. Víc ukáže podrobnější vyšetření.

Populární Zlatan se do Milána po konci angažmá v LA Galaxy vrátil v lednu, naskočil do osmi ligových zápasů a stihl dát i tři góly. Smlouvu má do konce sezony s opcí na tu další, v dubnu se však mluvilo o tom, že zájem o prodloužení zrovna nemá.

Proto o získání Ibrahimovice začalo snít třeba právě vedení Hammarby, i když útočník o svých plánech mlčel. „Samozřejmě bychom si přáli, aby hrál za nás, ale nebavili jsme se o tom. Diskutujeme o různých věcech, protože je spolumajitel klubu, ale na hřišti je proto, aby se udržoval ve formě,“ pronesl v půlce dubna sportovní ředitel celku Jesper Jansson.

Ovšem teď střelce zastavilo zranění. A od toho, jak vážné bude, se může odvíjet celá jeho další kariéra.