Fotbal po italsku. Majitel vyrazil 10 hráčů i Čecha: Smlouva je plýtvání! | iSport.cz

Má cenu dál platit hráče, když je sezona skoro jistě ztracená? Majitel fotbalového Livorna Aldo Spinelli to vyřešil s italskou rázností a z posledního týmu Serie B vypakoval hned deset hráčů najednou včetně českého gólmana Lukáše Zimy. Šéf je smířený se sestupem, takže prodlužování smluv je podle něj zbytečné, zároveň ale bude čelit vyšetřování ze strany italské fotbalové generality.

Do konce druhé italské ligy zbývá ještě dohrát sedm kol, ale v Toskánsku už to vzdali. Livorno je poslední, na pozici zajišťující aspoň obdobu české baráže ztrácí 12 bodů, na záchranu 15. A dění po poslední domácí porážce od Benátek ukazuje, že do příští sezony už se Serií B nepočítají. Zatímco po Evropě se kontrakty končící k poslednímu červnu hromadně prodlužují, v přístavním městě se najednou rozloučili se skoro polovinou kádru.

„Všichni hráči, kterým ke konci června končí smlouva, odejdou. Už jsme v Serii C, prodlužování smluv by bylo jen plýtvání penězi,“ oznámil pro server Tuttomercatoweb majitel klubu Aldo Spinelli.

Zkušený manažer, který před lety v Janově šéfoval i Tomáši Skuhravému, do týmu říznul opravdu rázně: bez angažmá tak je nově hned minimálně deset fotbalistů (některé servery mluví až o 18 hráčích) a mezi nimi i jeden Čech. Gólman Lukáš Zima si předloni na hostování z Janova vychytal místo jedničky a přestup. Jenže letos pozici ztratil, většinu jara strávil na lavičce a teď je mezi nezaměstnanými.

Klub v problémech, zájemce vycouval

„Je zbytečné uvažovat o tom, aby tihle hráči zůstali. Sezonu dohrajeme se zúženým kádrem, do konce sezony zůstane i trenér Antonio Filippini, pak uvidíme,“ prohlásil 80letý rejdař Spinelli. Italská tisková agentura ANSA nicméně upozornila, že Livorno může čelit vyšetřování fotbalové federace kvůli nesportovnímu chování a narušení stability soutěže.

V Livornu jsou na turbulence zvyklí. Klub hrál 29 let Serii A a ještě v polovině minulého desetiletí hrál evropské poháry, teď ale pendluje průběžně mezi první, druhou i třetí ligou. Majitel Spinelli už před dvěma lety oznámil, že odchází (i se synem, který dělá sportovního ředitele) a snažil se klub prodat, nizozemský podnikatel Majd Yousif ale z obchodu nakonec vycouval.