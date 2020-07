Skvostný obrat AC nakopl Zlatan. Být tu od startu sezony, máme titul, řekl | iSport.cz

Hodinu šlo fotbalistům Juventusu vše jako po drátkách. „Světová třída,“ okomentoval výkon svého týmu v prvních šedesáti minutách proti AC Milán kouč Maurizio Sarri. Jenže jak se ukázalo, vedení 2:0 nic neznamená ani v pokročilé fázi utkání. Na straně „staré dámy“ se dostavil blackout a do její sítě padal jeden gól za druhým. Milánští vykouzlili bleskový obrat a vyhráli 4:2. Tento skalp nese také podpis Zlatana Ibrahimovice, jenž byl u prvních dvou tref Rossoneri. „Kdybych sem přestoupil na začátku sezony, získáme titul,“ vyslal do světa další sebevědomé prohlášení legendární Švéd.

Ke „Scudettu“, jak se nazývá prvenství v italské Serii A, je AC na míle vzdálené. 26 bodů skutečně není málo, navíc sedm kol před koncem ligy už nepomůžou ani žádné teorie. Pokud by se ale sestavila „pokoronavirová“ tabulka, bude milánskému týmu patřit druhé místo za Atalantou.

Momentální formu stvrdilo AC v úterý večer, ačkoliv za lídrem soutěže Juventusem v jednu chvíli zaostávalo o dva góly. Výtečná trefa Adriena Rabiota a zásah Cristiana Ronalda ve druhém poločase však nevytvořily bezpečnou rezervu. Dějový zvrat odstartovala po hodině hry ruka Bonucciho respektive následná proměněná penalta Zlatana Ibrahimovice.

„Do té doby jsme hráli fotbal světové třídy, zápas jsme absolutně kontrolovali. A pak přišel tenhle blackout,“ popisoval své dojmy pro DAZN Maurizio Sarri, trenér Juventusu. „Do 62. minuty, kdy přišla ta penalta, fungovala obrana dobře. Prakticky jsme AC nepustili do jediné šance. Patnáctiminutový výpadek zasáhl všechny. V takový okamžik můžete vyměnit všech 11 hráčů a nic se nezmění,“ dodal Sarri, který se pro duel na San Siru musel obejít bez vykartované základní součástky defenzivy Matthijse de Ligta.

Milánu stačilo kratičkých pět minut na to, aby se dostal do vedení. V 66. minutě skóroval po přiťuknutí Ibrahimovice Franck Kessie. V gólové smršti pokračoval o několik desítek sekund později Rafael Leão, který brankáře turínského celku Szczesnyho překonal suchou ranou k bližší tyči. Pojistku na cenné tři body pak přidal desátým gólem sezony chorvatský forvard Ante Rebič.

Poslední dvě trefy černočervených sledoval Zlatan Ibrahimovic pouze z lavičky. Přesto osmatřicetiletý rodák z Malmö opět nezapřel sebe samého a připsal si nemalý kredit. Zapáleně totiž uděloval svým spoluhráčům pokyny i ve chvíli, kdy slezl ze hřiště. „Jsem prezident, hráč i trenér. Jediným negativem je to, že jsem placený pouze jako hráč,“ poznamenal Ibrahimovic a k tomu dodal: „Kdybych tady byl od prvního dne sezony, vyhrajeme Scudetto.“

O tom lze pouze spekulovat, jisté je však to, že poslední týdny vycházejí AC bodově chvalitebně. Na známku výborně by tým trenéra Stefana Pioliho potřeboval vymazat remízu s posledním týmem ligy SPAL. Jinak je ale zisk z posledních pěti zápasů více než slibný – jinými slovy třináctibodový. Od červnového restartu zůstává Milán neporažen. Navíc dát čtyři góly Juventusu se mu podařilo naposledy v roce 1989.

Ibrahimovic váhá

Ovšem ani mocný finiš Piolimu, který v říjnu podepsal s Rossoneri dvouletou smlouvu, pravděpodobně nezajistí místo na příští sezonu. Aktuální pátá pozice není nic, s čím by mělo být vedení AC spokojené. Podle Sky Italia Pioliho po sezoně nahradí dvaašedesátiletý Němec Ralf Rangnick, který je šéfem sportu a vývoje ve společnosti Red Bull. V minulosti vedl třeba hned dvakrát Lipsko, které patří právě rakouské firmě. Rangnick by se kromě trenéra měl současně stát také technickým ředitelem klubu. Tuto pozici aktuálně zastává ikona Paolo Maldini.

Pioli se aspoň navenek nijak nenechává rozhodit kolujícími informacemi, které se týkají jeho nahrazení. K němu by případně došlo po 2. srpnu, kdy výjimečně prodloužená sezona pro AC končí duelem s Cagliari. „Soustředím se na to, co se děje nyní. Nepřemýšlím nad budoucností, zvlášť když to celé nezáleží na mně,“ zaobalil své vyjádření do diplomatického tónu italský stratég.

2. srpen může být potenciální rozlučkou také pro Ibrahimovice. Ten v lednu podepsal s Milánem štědrou půlroční smlouvu, kterou si dohromady vydělá 3,5 milionů eur (přibližně 93,4 milionů korun). Součástí kontraktu je také opce, díky které si pobyt na severu Itálie může „Ibra“ o rok prodloužit. Aplikaci opce zatím nepotvrdil, ani nevyvrátil. „Uvidíme, uvidíme,“ konstatoval Švéd. K tomu, aby na za AC hrál i nadále ale podle následujících slov Ibrahimovice nikterak nepomohl koronavirus.

„Nevím, jestli mě tady fanoušci už viděli naživo naposledy. Mohlo by to tak být. Proč? Čtěte mezi řádky… Je divné hrát za zavřenými dveřmi, když by na San Siru mohl být plný dům. Zvlášť proti Juventusu to mohl být s fanoušky báječný večer.“