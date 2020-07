AC přestřílelo Juventus. Bek Lazia se při prohře zakousl do soupeře a dostal červenou | iSport.cz

Juventus se po bezbrankovém prvním poločase rychle ujal dvougólového vedení po trefách Adriena Rabiota a Cristiana Ronalda, který ztrácí už jen tři góly na čelo tabulky střelců Serie A. Hvězdný Portugalec navíc nastřílel od ročníku 2007/8 alespoň 26 gólů v deseti sezonách, což se povedlo pouze Lionelu Messimu z Barcelony.

"Rossoneri" ale dokázali skóre mezi 62. a 67. minutou otočit. Nejprve proměnil penaltu po ruce Leonarda Bonucciho Zlatan Ibrahimovic, který se trefil podruhé za sebou a celkově popáté od zimního návratu do italské ligy. Další zásahy přidali v rychlém sledu Franck Kessié a střídající Rafael Leao. "Stará dáma" inkasovala tři branky během pěti minut naposledy v říjnu 2013 proti Fiorentině.

V 80. minutě navíc přidal pojistku další střídající hráč Ante Rebič a AC Milán po 31 letech nastřílelo Juventusu čtyři branky v jednom utkání. I díky tomu se svěřenci Stefana Pioliho posunuli v tabulce na páté místo o bod před AS Řím, který má o zápas méně.

Favorizované Lazio šlo do vedení po pěti minutách hry, když Felipe Caicedo využil chybné rozehrávky brazilského brankáře Gabriela. Domácí srovnali zásluhou Khoumy Babacara a před poločasem mohli jít dokonce do vedení, kapitán Marco Mancosu ale z pokutového kopu netrefil branku.

Lecce se přece jen dočkalo vítězné trefy krátce po změně stran. Hlavou po rohovém kopu se prosadil obránce Fabio Lucioni, který tak navázal na gól z minulého zápasu proti Sassuolu. V závěru zkomplikoval Laziu snahu o nápor obránce Patric, který kousl Giuliho Donatiho do levé ruky a viděl červenou kartu.

Lazio defender Patric was sent off for biting Lecce's Giulio Donati. pic.twitter.com/C681xLtPuz