Ronaldo v ráži nestačí. Juventus marní šance na rychlejší titul | iSport.cz

V největších evropských soutěžích není tým, který by táhl tak dlouhou šňůru titulů. Ani série Bayernu Mnichov nemá na éru Juventusu. Ten má nakročeno k tomu, aby podeváté v řadě slavil prvenství v Serii A. Itálie viděla jiného šampiona naposledy v sezoně 2010/2011, tehdy jím byl AC Milán. V posledním týdnu ale na giganta dopadla jistá krize.

Nejprve ztratil duel právě s milánským AC (2:4), přestože na jeho hřišti vedl 2:0. Naposledy pak hrál nerozhodně 2:2 s Atalantou Bergamo. „Byl to vydřený, ale zasloužený bod. Remizovali jsme s jedním z nejlepších týmů v Evropě, je to důležitý výsledek,“ uvědomoval si význam získaného bodu kouč Juventusu Maurizio Sarri.

Utkání s nejproduktivnějším týmem italské ligy, který nasázel soupeřům za 32 zápasů úctyhodných 87 branek, zachraňovali Bianconeri až v 90. minutě. To se z penalty, která byla nařízena po zřejmé ruce Luise Muriela, trefil Cristiano Ronaldo. „Je šampionem svýma nohama, ale také hlavou. Dokáže až neuvěřitelně zvládnout tlak, který na něj je vyvíjen,“ konstatoval trenér černobílých.

Portugalská megastar naplňuje po koronavirovém restartu soutěže své předpoklady a to, kvůli čemu ji Juventus před dvěma roky přivedl. Ronaldo skóroval v šesti zápasech Serie A v řadě, přičemž proti Atalantě zaznamenal dva zásahy, první byl rovněž z pokutového kopu. Celkem už má 35letý útočník v lize na kontě 28 gólů, se kterými mu patří druhá příčka mezi kanonýry za Cirem Immobilem (29 branek) z Lazia.

Jsou to právě římští Orli, kdo prakticky po celou sezonu dýchá Juventusu na záda. Jenže i jim jako by s blížícím se závěrem ročníku docházela šťáva. Hned třikrát v řadě prohráli (AC Milán 0:3, Lecce 1:2, Sassuolo 1:2) a dali tak šanci dalším celkům, zapojit se do bitvy o druhé místo, případně i o titul. Konkrétně Interu Milán a Atalantě.

K dohrání italské ligy zbývá ještě porce šesti kol a osmibodový náskok „Staré dámy“ v čele se může zdát dostatečný. Pokud se ale její výsledky ponesou v duchu posledních utkání, může být o prvenství ještě pořádná tahanice. „Boj o Scudetto není v žádném případě rozhodnutý. Stále je k dispozici osmnáct bodů. Je to velmi obtížná fáze sezony, každý zápas je velice důležitý a stojí hodně sil. Je proto náročné udržet stálou výkonnost“ podotkl Sarri.