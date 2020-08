Atalanta honbu za druhým místem nedotáhla. Zklamaný Ronaldo jen na tribuně | iSport.cz

Fotbalisté Interu Milán zvítězili v závěrečném 38. kole italské ligy v přímém souboji o druhé místo v Bergamu 2:0 a co do umístění se jim povedl nejlepší výsledek od rovněž vicemistrovské sezony 2010/11. Navzdory prohře skončila Atalanta stejně jako loni třetí, protože Lazio Řím podlehlo Neapoli 1:3. Stejným poměrem prohrál mistrovský Juventus Turín s AS Řím. Ciro Immobile z Lazia dal 36. gól v sezoně a velmi pravděpodobně si zajistil Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce evropských lig.