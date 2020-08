Hvězda Atalanty nehraje, tone v depresích. Z pandemie, nebo nevěry? | iSport.cz

Josip Iličič z Atalanty měl nachytat manželku in flagranti • Koláž iSport.cz

Atalantě Bergamo vystřílel pěti góly postup do čtvrtfinále Ligy mistrů, jenže do něj nezasáhne. Josip Iličič bude největší zápas v dějinách klubu sledovat příští týden pouze v televizi, neboť už před měsícem nastoupil předčasnou dovolenou. Důvod? Oficiálně psychické problémy způsobené pandemií koronaviru, která zrovna Bergamo fatálně zasáhla. Mluví se však i o tom, že se dvaatřicetiletý Slovinec prý těžce vyrovnává s nevěrou své manželky.

V této sezoně patřil k hlavním tahounům Atalanty, která si Serii A i Champions League podmanila až bláznivě ofenzivním fotbalem. V italské soutěži se Josip Iličič trefil patnáctkrát, dalších pět gólů přidal v osmifinále Champions League do sítě Valencie – z toho hned čtyři v odvetě na španělské půdě, kde modročerní zvítězili 4:3.

„Čím jsem starší, tím jsem lepší. Užívám si to,“ uvedl po historickém postupu, jenž celý tým věnoval městu Bergamo, které bylo na začátku března jedním ze světových ohnisek nemoci COVID-19.

Jenže po červnovém restartu Serie A nastoupil Iličič pouze do pěti ligových zápasů – a pak se po něm slehla zem. Naposledy se objevil 11. července na hřišti Juventusu (2:2), zbylých šest utkání soutěže vynechal, ani jednou už nebyl v nominaci. Údajně kvůli zranění kotníku.

Atalanta jeho absenci oficiálně nijak nekomentovala, italská média posléze začala pracovat s verzí, že na zkušeného hráče s odstupem času dolehla pandemie koronaviru a potřebuje si psychicky odpočinout. V Iličičově případě nešlo o nic úplně překvapivého, o jeho určité nervové labilitě se ví už od jeho angažmá v Palermu, které bylo jeho první italskou štací. Pak působil ještě ve Fiorentině, odkud před třemi roky přišel do Bergama.

Teď se však objevil druhý možný důvod fotbalistových útrap – rodinné problémy. Iličič se podle některých zdrojů rozhodl zajet na otočku do Slovinska, aby překvapil manželku Tinu, s kterou vychovává dvě děti. Překvapil ji však zcela jinak, než by si přál, nachytal ji totiž údajně in flagranti, což ho pochopitelně zdrtilo.

Zda jde o pravý důvod Iličičovy absence či jen zlý drb, není zatím jasné. Fotbalista se nicméně v neděli po dlouhé době přihlásil na Instagram, kde zveřejnil svou fotografii s manželkou v takzvaných příbězích.

Ať už je pravda jakákoliv, slovinský reprezentant bude každopádně Atalantě chybět i ve čtvrtfinále Ligy mistrů, v němž se příští týden v Lisabonu postaví favorizovanému PSG.

„Náš cíl byl mít Josipa pro tento zápas zpět a k dispozici, ale to se pravděpodobně nepodaří,“ připustil sportovní ředitel Atalanty Umberto Marino. „Nicméně on ví, že tým i celé město ho milují a stojí za ním. Je jedním z nás.“

Pro italský celek jde o citelnou ztrátu, vždyť 190 centimetrů vysoký útočník má ránu jako kůň a Atalanta bez něj vyhrála pouze tři z posledních šesti utkání.

„Iličič je pro nás fundamentální, do března to byla jeho sezona, byl devastující v lize i v Evropě. Je to, jako kdyby Juventusu chyběl Paulo Dybala, Laziu Ciro Immobile nebo Interu Romelu Lukaku,“ posteskl si trenér Gian Piero Gasperini.