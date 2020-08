Liga mistrů a konec! Schick se vrátí do Říma, AS odpískalo tahání s Lipskem

Patrik Schick odehraje za Lipsko zápas(y) v Lize mistrů a poputuje zpět do AS Řím • Profimedia.cz

Za Lipsko odehraje zápas(y) v Lize mistrů a tím to končí. Poté se Patrik Schick vrátí zpátky do Říma, s kterým má platný kontrakt až do roku 2022. Vedení AS po dlouhých měsících ukončilo jednání s německým klubem. „K dnešnímu dni platí, že Patrik se po skončení Champions League vrací do Říma,“ potvrdil iSport.cz žhavou informaci hráčův agent Pavel Paska.