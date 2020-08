Nový šéf pro Schicka. AS Řím přebírá miliardář, skončí prodej hvězd? | iSport.cz

Český útočník Patrik Schick během přípravného utkání AS Řím • Profimedia.cz

Sassuolo porazilo AS Řím 4:2 • Profimedia.cz

AS Řím vítá nového majitele • Reuters

V Římě končí téměř dekádu dlouhá éra. Poprvé od roku 2011 nebude klubu šéfovat James Palotta. Byznysmen, který spoluvlastní i basketbalové Boston Celtics a esportový gigant Fnatic, předává klub do rukou texaského miliardáře Dana Friedkina. Nového šéfa tak bude mít i český útočník Patrik Schick, který se do italské metropole vrací po úspěšném hostování v Lipsku.

Friedkin skrze svoji investiční skupinu začal jednat o koupi AS v prosinci minulého roku. Koronavirová krize ale vše zpomalila, a taky trochu upravila ceny. Předběžná smlouva byla podepsaná 6. srpna a celý transfer má být zakončen v pondělí 17. srpna.

The Friedkin Group zaplatí Palottovi a spol. 591 milionů eur (15,4 miliardy korun), včetně splacení klubových dluhů. Celkové jmění ovládané Friedkinem, filmovým producentem a obchodníkem s automobily Toyota, se odhaduje na 4,1 miliardy dolarů (107 miliard korun). Zatímco sám Dan má být prezidentem klubu operujícím z dálky, tedy z domovského Texasu, jeho syn Ryan se přestěhuje do Itálie a má vést AS coby člen představenstva.

Fanoušci Giallorossi podle zpráv z Itálie doufají, že nový majitel změní postavení klubu na přestupovém trhu. Konkrétně chtějí zastavit trend odchodů hvězd a tahounů AS, které vedení kolem Palotty prodávalo hlavně za účelem umoření dluhu. V Římě se v nedávné době museli rozloučit s Radjou Nainggolanem (Inter), Alissonem (Liverpool) nebo Kostasem Manolasem (Neapol)

Italoameričan Palotta byl součástí skupiny, která koupila AS Řím v dubnu 2011, v srpnu následujícího roku se stal prezidentem klubu. V roce 2014 už převzal plnou kontrolu. Teď se po skoro dekádě v různých rolích ve vedení klubu stahuje z italské metropole.

„Rád předám rady, aby se Friedkin poučil z mých chyb a neopakoval je,“ řekl upřímně pro italský deník Corriere dello Sport. „Vždy jsem chtěl pro klub jen to nejlepší. Chci, aby AS Řím bylo v budoucnosti úspěšné, ať už je majitelem kdokoli,“ dodal.