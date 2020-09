Barák dál pod stejným koučem? Je na seznamu Parmy, zajímá se i FC Turín

Antonín Barák by mohl dál působit pod koučem Fabiem Liveranim, tentokrát ale v Parmě • Profimedia.cz

Spojení Fabio Liverani-Antonín Barák by mohlo fungovat dál. Italský kouč se z Lecce, kde půl roku spolupracoval s českým záložníkem, přesunul před necelými dvěma týdny do Parmy. Právě tam si ho chce vzít sebou. Barákův současný klub Udinese Calcio si ale podle italských médií cení 25letého hráče na osm až deset milionů eur, čili přibližně čtvrt miliardy korun...

Záchrana se nepovedla. Jen o čtyři body, ale to už je ve výsledku jedno... Lecce spadlo, přesto v něm zažil Antonín Barák navzdory sestupu solidní půlrok.

Na jaře za něj odehrál šestnáct ligových utkání, pohmožděný kotník mu nedovolil nastoupit jen ve druhé polovině června proti AC Milán. Bilance dva góly, jedna asistence. Z toho tu nahrávku si připsal proti mateřskému Udine v předposledním kole a druhý gól proti Parmě v posledním.

Symbolická dvě závěrečná kola pro Antonína Baráka. Udine by mohl opustit, do Parmy přijít...

Chystaný přestup má jednu logickou souvislost. Na hostování v Lecce se totiž potkal s trenérem Fabiem Liveranim, bývalou hvězdou Lazia, Fiorentiny nebo Palerma.

I přes sestup si ho za nového kouče vybrala právě Parma a Liverani už má vymýšlet, jak 25letého Čecha dostat zase k sobě. Háček? Jasně, jinak by to bylo příliš snadné. Udine Baráka rozhodně nehodlá jen tak uvolnit, byť za minulý podzim se v jeho dresu podíval jen do osmi ligových utkání, potom právě následovalo kvůli malému vytížení hostování v Lecce.

Osm až deset milionů eur, to je prý stanovisko klubu. V přepočtu zhruba čtvrt miliardy korun, o které tu jde, a které jsou pro Parmu pochopitelně příliš.

Italská média ale spekulují ještě o jiné možnosti. Barák totiž figuruje i na seznamu posil FC Turín. Trenér Marco Giampaolo, který už má dobré zkušenosti s jiným Čechem, s Patrikem Schickem ze Sampdorie, by ho chtěl do středu zálohy k už hotové posile Karolu Linettymu.

Turín získal polského reprezentanta před týdnem právě ze Sampdorie za asi sedm a půl milionu eur, tedy nějakých dvě stě milionů korun.

Český záložník momentálně pobývá se svými spoluhráči na hotelu v Udine po vzoru přísných protiepidemických opatření, s týmem zahájil přípravu na novou sezonu.

Nedávno o Baráka projevily zájem týmy z francouzské Ligue 1 i z Premier League, jednání ale nevyšla.