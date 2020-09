Barák míří do Verony! Opce z něj udělá 13. nejdražšího Čecha historie

Antonín Barák míří do Hellasu Verona • Profimedia.cz

Chystá se třináctý nejdražší přestup českého hráče v historii. A má celkem nečekané obrysy. Antonín Barák odchází z Udine do Hellasu Verona. Zatím jen na roční hostování, ale s pevně zakotvenou opcí, jak už to v Itálii bývá běžným zvykem. Ta se má podle informací Sportu vyšplhat až k deseti milionům eur.

Chtěl ho kouč Fabio Liverani do Parmy, s nímž se potkal letos na jaře v Lecce. Mluvilo se taky o zájmu FC Turín, kde měl ve středu zálohy doplnit polskou posilu Karola Linettyho. Odchod Antonína Baráka z Udinese Calcio ale nakonec nabral jiný směr.

25letý český záložník odjel do Verony dotáhnout svůj přestup k místnímu Hellasu. Tým se v minulé sezoně dostal na deváté místo v Serii A, nový ročník zahajuje už tuto sobotu domácím utkáním s AS Řím.

A u toho už by Barák neměl chybět. Jeho přechod do Hellasu by měl nejdřív statut ročního hostování, ovšem ve smlouvě bude zapsaná opce na budoucí přestup. V hodnotě přibližně deseti milionů eur, v přepočtu tedy lehce přes čtvrt miliardy korun.

Nominálně je to tedy přestup na úrovni odchodu Tomáše Rosického z Borussie Dortmund do Arsenalu, nebo Stefana Simiče, kterého před sedmi lety vykupoval AC Milán z FC Janov. Samozřejmě bez započítání inflace...

Úplně nejdražším Čechem je stále Pavel Nedvěd, za něhož dal Juventus Laziu v červenci 2001 lehce přes miliardu korun.