Berlusconi křísí AC Monza: s hvězdami o postup, poslední šance Balotelliho

Co se vám vybaví, když se řekne Monza? Na první dobrou určitě slavný závodní okruh, kde váleli Michael Schumacher i Lewis Hamilton. Mocný politik a fotbalový šíbr Silvio Berlusconi chce, aby vám brzy ještě rychleji přišel na mysl fotbalový klub. Někdejší premiér totiž klub AC Monza, který ještě nedávno hrál čtvrtou ligu, táhne do Serie A. V kádru má i známá jména typu Balotelli a Boateng, a myslí si i na další...

Monza je slavné město v odvětví motosportu, ve fotbalovém světě ale rozhodně není synonymem úspěchu. Červenobílý klub hrál nejvýše Serii B, ještě donedávna se jejich poslední účast v druhé nejvyšší soutěži datovala do sezony 2000/01. V roce 2017 vyhrála Monza Serii D a posunula se do třetí ligy, kde ji potkalo štěstí.

A taky ranec peněz a nepřeberných zkušeností. „Štěstí“ má totiž jméno Silvio Berlusconi. 84letý italský bohém, podnikatel a bývalý ministerský předseda strávil ve fotbalovém světě přes tři dekády, slavný AC Milán mu patřil mezi lety 1986 a 2017. Roční pauza mimo zelené trávníky mu byla dlouhá, v roce 2018 tak koupil jiné, podstatně menší AC - Monzu.

A začaly se dít věci. Předsedou klubu jmenoval rodáka z Monzy Adriana Gallianiho, velezkušeného manažera, který byl ředitelem Milána po celých jednatřicet let Berlusconiho éry, koučem se stal bývalý záložník Christian Brocchi, naposledy asistent čínského Jiangsu Suning. V létě 2020 se „I Bagai“ („Chlapci“) konečně vrátili do druhé ligy. A protřelí bossové nastavili nováčkovi velký, ale ne nesplnitelný cíl: za rok hrát Serii A!

„Dělám s hráči a trenérem to, co jsem vždy dělal v Miláně. Stále jsem s nimi v kontaktu, radím jim, gratuluji jim za výkony na hřišti, a když je to potřeba, doplním nějaké poznámky,“ usmíval se Berlusconi. Bylo to jen pár dní po postupu do Serie B, když vyhlašoval, že Monza nebude jen třetím týmem nedalekého Milána, ale klub s vlastní identitou a úspěchy.

Přestupové období odpovídalo tomu, že červeno-bílý klub hodlá sprintovat za dalším postupem. Berlusconi a Galliani sbírali zkušené borce - obranu vyztužil Giulio Donati, italský bek, který si udělal jméno v bundeslize v dresu Mainzu a Leverkusenu. Do útoku se postavil Christian Gytkjaer, dánský snajpr, který v předchozí sezoně v dresu polského Lechu Poznaň zapsal parádní bilanci 34 zápasů, 24 gólů. V září vedení podepsalo i dosud nejhvězdnější jméno, cestovatele Kevina-Prince Boatenga, jemuž se v posledních letech povedlo oblékat dres Sassuola, Fiorentiny, Besiktase Istanbul, ale taky Barcelony.

„Jsme nejsilnější tým v Serii B,“ vyhlašoval 33letý Ghaňan po nedávné nešťastné remíze s Empoli. Už tak nabitá soupiska totiž přes zimu ještě nabobtnala o zkušená jména. Přišel záložník Matteo Scozzarella z Parmy, křídelník Marco D'Alessandro ze SPALu, a na trhu volných hráčů si Monza vyhlédla hvězdnou posilu do útoku.

30letý Mario Balotelli od začátku nebyl v jednoduché situaci. Poté, co se dohodl na konci smlouvy v Brescii a byl dobrého půl roku bez týmu, padlo mu angažmá v Brazílii. Když podepisoval Monze, museli mu naordinovat rychlou přísnou dietu.

„Doufám, že v Monze prožije stejně šťastné období, jako v AC Milán v sezoně 2012/13,“ připomněl v zimní pauze ředitel Galliani ročník, v níž horkokrevný útočník přišel v lednu z Manchesteru City a ve 13 zápasech nastřílel 12 gólů. „Potřebuje nějaký čas, protože oficiální zápas nehrál snad od března. Ale maká na sobě, hubne, snižuje procenta tuku v těle. Dostáváme Maria do formy,“ smál se. Podle zpráv z italského tisku si Galliani vzal Balotelliho osobně na starosti. Zkušený forvard každé ráno musel posílat fotografii váhy ve své koupelně.

Drsný přístup zabral, Balotelli za 20 dní shodil 5 kilogramů. Debut si připsal den před Silvestrem, proti Salernitaně hned dal gól. Kvůli zranění pak ale zase vypadl a vrátil se až na poslední půlhodinu úterní dohrávky s Vicenzou (2:1).

„Pořádně jsem si s ním promluvil. Řekl jsem mu, že tohle je jeho poslední, absolutně úplně poslední šance,“ řekl Galliani pro deník La Gazzetta dello Sport. „Miluju Maria, je to hráč, jehož technické a fyzické schopnosti mu měly dovolit dokázat toho v kariéře mnohem víc. Ukázal záblesky skvělé kvality. Nerozumím tomu, proč by nemohl být ještě lepší, však je mu teprve 30 let,“ dodal.

Balotelli podle Gallianiho slov přijal nižší kontrakt, ač s případnými výkonnostními bonusy, a jeho agent Mino Raiola si neúčtoval žádnou provizi. Příchod navíc posvětil i velký šéf Berlusconi, ačkoli o Mariovi během společného působení v Miláně hovořil jako o „zkaženém jablku.“ Smlouva zatím zní na půl roku, obě strany by se ale nebránily prodloužení v případě postupu do Serie A.

Mimochodem, príávě postup je rozjetý moc dobře. Monza se po 22 kolech z 38 drží na druhém místě, jen čtyři body za vedoucím Empoli. A pokud uhájí alespoň stříbrnou příčku, bude se radovat z přímého postupu do Serie A. Ani v případě propadu za týmy, které jsou na dostřel, stále nemusí být nic ztraceno. V Serii B může o vyšší patra bojovat víc mužstev - třetí a čtvrtý klub tabulky jde do semifinále play off, pátý až osmý do osmifinále.

Monza si však žádný takový propad nepřipouští, už teď spřádá plány na tvorbu prvoligového týmu. I pro něj si vyhlédla jednoho zkušeného borce. Časopis France Football informoval, že ředitel Galliani se v zimě snažil k přestupu přesvědčit Francka Ribéryho, 37letou legendu Bayernu Mnichov momentálně působící ve Fiorentině. Zatím bez úspěchu, nicméně v létě se pokusí znovu. To může být jednodušší práce, v té době totiž francouzskému záložníkovi vyprší smlouva a bude k mání zdarma. Pomoci s námluvami má i Kevin-Prince Boateng, který je Ribéryho velký kamarád.

„Když postoupíme do Serie A, budeme o něm přemýšlet,“ potvrdil Galliani. Moc dobře ví, že on, Berlusconi, hráči i všichni fanoušci místo slova „když“ slyší „až“. Ambiciózní Monza příští rok musí hrát s těmi nejlepšími.