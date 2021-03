Ronaldo překonal střelce Pelého: Úcta i hrdost, být nejlepší. Ale co Bican?

Cristiano Ronaldo nasázel hattrick do sítě Cagliari • Profimedia.cz

Pepi Bican - legenda pražské Slavie - přispíval vysokou částkou na úplatky protektorátním úředníkům, aby neméně legendární komentátor a sekretář Slavie Josef Laufer nemusel do koncentračního tábora • slavia.cz

Cristiano Ronaldo nasázel hattrick do sítě Cagliari • Profimedia.cz

Překonal pro mnohé nejlepšího fotbalistu všech dob. Hvězda Juventusu Cristiano Ronaldo má po hattricku do sítě Cagliari (3:1) na kontě už 770 soutěžních gólů, čímž se odpoutal od Pelého. Legendární Brazilec jich nashromáždil 767. Vzájemně před sebou smekli. „Jsem hrdý, že jsem dosáhl na gól, který mě dostal na první místo seznamu světových střelců před Pélého,“ napsal CR7 na svůj Instagram. Má to ale dva háčky se jmény Josef Bican a Romário.

Už když vstřelil 758. gól, spustila se vlna gratulací a chvalozpěvů. On sám však mlčel. Cristiano Ronaldo se nepovažoval tehdy za nejlepšího střelce historie fotbalu. „Když jsem překonal 757 oficiálních gólů Pelého, byl jsem vděčný za veškeré uznání, nicméně má úcta k němu mě vedla k respektování skóre 767, kde je zahrnuto i jeho devět gólu za tým státu Sao Paolo a jedna branka za brazilský armádní tým. Svět i fotbal se od té doby hodně změnily, ale nemůžeme vymazat historii pro naše zájmy,“ objasnil útočník Juventusu.

Proto až nyní, po dosažení 768. gólu, k němuž přidal proti Cagliari navrch další dva, promluvil. „Má první slova směřují přímo k Pelému. Na světě neexistuje fotbalista, který by neznal příběhy o jeho zápasech, gólech a úspěších. Ani já nejsem výjimkou. Jsem proto pln radosti a nesmírně hrdý, že se mi podařilo dostat na první místo v seznamu světových střelců a pokořit tím Pelého rekord. O něčem takovém jsem nemohl ani snít, když jsem jako dítě vyrůstal na Madeiře,“ přiznal.

Ronaldo a zároveň poslal velké díky všem, kdo se dosud jeho úctyhodné cesty plné gólů zúčastnili. A to nejen rodině, přátelům, spoluhráčům a fanouškům, ale i soupeřům. „Bez vás bych to nezvládl,“ uvědomoval si Portugalec, který už se ale těší na další zápasy a ideálně i trofeje. „Věřte mi, tenhle příběh zdaleka neskončil. Pro Juventus a Portugalsko je stále co vyhrávat,“ dodal.

Sám Pelé na svém Instagramu zveřejnil na Ronaldovu počest a jako symbol jejich přátelství společnou fotografii. „Život je sólový let. Každý v něm jde svou vlastní cestou. Ty prožíváš krásnou cestu. Hodně tě obdivuji, rád sleduji, jak hraješ. To není žádné tajemství. Gratuluji ti k překonání mého rekordu nastřílených gólů v oficiálních zápasech. Mrzí mě, že jsem tě nemohl dnes obejmout,“ napsal k příspěvku Pelé.

Historické zápisy se však z mnoha důvodů různě liší. Nejvíce v případě česko-rakouského střelce Josefa Bicana. Některé zápisy uvádějí, že zaznamenal 760 tref, statistické organizace RSSSF či IFFHS, že nastřádal 805 branek. V jejich případě však není započítán ročník 1952, kdy vídeňský rodák nastupoval za Škodu Hradec Králové v druhé nejvyšší soutěži.

Komise pro historii a statistiku FAČR se tak ponořila do archivů a podařilo se jí dohledat, že v onom ročníku Bican nasázel 53 gólů v 26 zápasech. „Z nepřeberného množství Bicanových branek je třeba vybrat ty oficiální, což je velice složité. Za Komisi pro historii a statistiku ale můžeme prohlásit, že Josef Bican má na svém kontě 821 gólů vstřelených v oficiálních zápasech,“ shrnul předseda zmíněné komise Jaroslav Kolář.

Ronaldovi tak na Bicana stále chybí 51 tref. Některé zdroje navíc uvádějí, že před hvězdným Portugalcem je i brazilská legenda Romário se 772 brankami.

Přehled fotbalistů s nejvíce góly v soutěžních zápasech Počet gólů Jméno Země Období 821 Josef Bican Rakousko/Československo 1931-55 772 Romário Brazílie 1985-2007 770 Cristiano Ronaldo Portugalsko od 2002 767 Pelé Brazílie 1957-77 757 Lionel Messi Argentina od 2004 746 Ferenc Puskás Maďarsko/Španělsko 1943-66 735 Gerd Müller SRN 1962-81 576 Ferenc Deák Maďarsko 1940-57 575 Uwe Seeler SRN 1953-78 575 Túlio Brazílie 1988-2012

Poznámka: V různých zdrojích se jednotlivé údaje liší.