Další důkaz: Ronaldo se bojí míče! Do zdi ho v Juventusu příště nepostaví

Cristiano Ronaldo je nejlepší fotbalista na světě. A také nejvšestrannější. To o portugalské superstar stále tvrdí zástupy fanoušků. V poslední době se však opakovaně ukázala slabina hvězdy Juventusu. Možná to překvapí, ale nejlépe placený hráč Serie A neumí stát ve zdi. Znovu se to potvrdilo při výhře nad Parmou.

Běžela 25. minuta a hosté si v Turíně chystali míč pro přímý kop. Do čtyřčlenné zdi se před brankářem Gianluigim Buffonem postavil také Ronaldo. Ve chvíli, kdy Gaston Brugman z Parmy vystřelil, si ale zakryl rukou obličej a nevyskočil. Překvapivá reakce u fotbalové superstar. Jako by se pětinásobný vítěz Zlatého míče bál míče. Ten kolem něj proletěl, zapadl do sítě a hosté šli do vedení.

Trenér Andrea Pirlo dostal otázku, jestli nevnímá Ronalda jako slabinu v podobných situacích. „Bohužel se podobné věci stávají,“ odpověděl nejdřív diplomaticky. Je nicméně pravděpodobné, že se CR7 už do zdi znovu nepostaví. „Znovu zhodnotíme jeho roli v příštích dnech,“ naznačil také Pirlo.

Kritika směrem k Ronaldovi nebyla drsnější i proto, že obhájci titulu zápas otočili a zvítězili 3:1. Minulý měsíc po odvetě osmifinále Ligy mistrů proti Portu v prodloužení se při postupovém gólu soupeře Ronaldo otočil ve zdi k míči zády a slyšel mnohem větší odsudky. „Neomluvitelná chyba,“ zdrbnul ho tehdy bývalý trenér Juventusu Fabio Capello.

Navzdory tomu, že Juventus zřejmě poprvé od Ronaldova příchodu přenechá titul Interu Milán, budoucnost šestatřicetiletého hráče v klubu není ohrožena. „Nepřemýšlíme o tom. Má u nás ještě roční smlouvu a jsme šťastní, že nás může hrát,“ uvedl Pirlo.