Mourinho si rýpl do Liverpoolu. Vtipně oživil Gerrardovu noční můru

Umí píchnout do živého. Trenér José Mourinho připomněl sedmileté výročí zápasu, kdy jako kouč dovedl Chelsea k výhře nad Liverpoolem (2:0). Nebyla to ledajaká výhra. V konečném součtu připravila Reds o titul, zrodila se i díky nešťastnému podklouznutí Stevena Gerrarda, a to i přesto, že celek z Anfieldu dominoval jak střeleckým pokusům, tak zejména držení míče. A právě na to Portugalský stratég poukázal.

Zdálo se, že Liverpool v sezoně 2013/2014 poprvé od roku 1990 směřuje za vysněným mistrovským titulem. O to větší ranou pro něj byla domácí porážka 0:2 s Chelsea tři kola před koncem, která přišla po jedenácti výhrách v řadě. V případě, že by Reds zvítězili, a za předpokladu, že by dopadly jejich zbývající dva duely s Crystal Palace (3:3) a Newcastlem (2:1) stejně, titul by získali. Takto skončili druzí, dva body za Manchesterem City.

„Anfield, 27. dubna 2014. Držení míče,“ popíchl na svém Instagramu José Mourinho liverpoolské popiskem a fotografií ze zápasu, na níž drží míč, který se mu snaží sebrat tehdejší kapitán soupeře Steven Gerrard. Ze zápasu, který byl pro tým z Anfieldu dlouho hodně bolavou vzpomínkou.

Parta kolem nynějšího kouče Rangers Gerrarda přitom dělala vše pro to, aby uspěla. Na hřišti dominovala, ovládla držení míče (73 % – 27 %), celkem vyslala 23 střeleckých pokusů, z nichž osm mířilo přímo na branku Blues. Ani jedna se však neujala a obrana, v jejím středu debutoval v Premier League český reprezentant Tomáš Kalas, udržela nulu.

Chelsea byla v tomto ohledu skromnější. 14 ran, z toho pouhé čtyři na branku, ale přesto dva vstřelené góly. A ten první jako by symbolizoval, že Liverpoolu prostě není titul ještě souzen. Hlavní roli zde sehrál právě Gerrard, který coby poslední hráč nezpracoval na polovině přízemní přihrávku Mamadoua Sakha a navíc ve snaze vydat se rychle za míčem podklouzl.

Výsledkem bylo, že hostující Demba Ba postupoval sám na Simona Mignoleta a střelou podél něho poslal v závěru poločasu Blues do vedení. Reds odpověď nenašli, navíc v nastavení druhé půle ztvrdil výhru Londýňanů Willian.

„K podklouznutí došlo ve špatnou dobu. Pro mě osobně to bylo kruté. Není den, kdy bych nemyslel na to, co by se stalo, kdyby se to nestalo. Bylo by to jiné? Dopadlo by to jinak? Nevím, možná...“ říkal rok po smolném momentu Gerrard v rozhovoru pro The Guardian. „Byl to nejtěžší den v mém životě a stále je. Bez ohledu na to, co se stane, až umřu, bude to nejtěžší den mého života. Je těžké to vymazat. Bylo to těžké období. Stále mě to pronásleduje a bolí,“ pronesl v roce 2017.